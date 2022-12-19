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開闢台灣移動服務新時代 「和泰MaaS數據黑客松」決賽揭曉

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
【和泰MaaS數據黑客松】決賽結果正式出爐，十強菁英團隊齊聚一堂，為實現稱霸全國的夢想全力奮戰。和泰集團提供
【和泰MaaS數據黑客松】決賽結果正式出爐，十強菁英團隊齊聚一堂，為實現稱霸全國的夢想全力奮戰。和泰集團提供

和泰集團近年來積極推展MaaS (Mobility as a Service)相關服務與文化，期望能完美滿足每一位顧客在「移動過程」中的各種需求，今年更首次舉辦「和泰ＭaaS數據黑客松」競賽，以「結合智慧科技與共享經濟」為主軸，鼓勵全台青年學子，運用和泰釋出的70萬筆珍貴商業數據，搭配AI、雲端應用等科技，分享心中移動願景。

和泰汽車董事長黃南光致詞強調，為實現更美好的移動未來，今年廣邀台灣青年參加和泰MaaS黑客松，共同構思新世代 MaaS 解決方案。歷經近半年賽程，最終由10組頂尖隊伍自183組中脫穎而出，12月17日舉辦決賽暨頒獎典禮，十強菁英團隊齊聚三創生活園區，為實現稱霸全國的夢想全力奮戰。最終由「咕嚕小隊」的「DTD 共享計程車」問鼎冠軍寶座，抱回30萬獎金、隱藏版專屬NFT及獎盃。

黃南光進一步指出，集團不遺餘力地推動台灣ＭaaS成長發展，現已透過「和泰Pay」與「和泰Points」數位工具，串聯iRent、yoxi等移動服務，開創消費者一站式的移動新體驗。為加速打造更完善的MaaS生態系，今年透過黑客松競賽，廣邀優秀台灣青年能夠落實所學，以突破性的創新思維，帶給台灣這片土地更美好的移動未來。為幫助參賽者實現心中移動藍圖，此次競賽和泰更是投入大量資源，除集團內部講師之外，特別邀請國家級PTX公共運輸資料模型首席設計師闕嘉宏博士、市民永續創辦人林庠序，以及台灣微軟技術副總等共20位專家組建頂級業師團，提供參賽者１對１諮詢，一路陪伴青年朋友，協助團隊淬鍊數據價值與優化提案，最終產出兼具創意、科技與執行力的新世代 MaaS 解決方案。

「你有想像過未來的移動世界嗎？」，在競賽開始前多數人對於MaaS這個概念或許是陌生的，透過本賽事，除了讓年輕世代對移動服務有更深一層的了解外，更輔以業師指導及真實商業數據分析，化理論為實務經驗。和泰集團將持續為台灣移動服務挹注新能量，以實際的行動培育在地青年學子，歡迎更多具有創新、IT技術能力的優秀專業人才加入和泰MaaS團隊，一同攜手開創更美好的移動服務未來。

和泰汽車黃南光董事長致詞強調，為實現更美好的移動未來，今年廣邀台灣青年參加和泰MaaS黑客松，共同構思新世代 MaaS 解決方案。和泰集團提供
和泰汽車黃南光董事長致詞強調，為實現更美好的移動未來，今年廣邀台灣青年參加和泰MaaS黑客松，共同構思新世代 MaaS 解決方案。和泰集團提供

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