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匯率加持 TPCA上修今年台灣電路板產值至9,333億元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台灣電路板協會（TPCA）今（19）日發布2022年第3季台商兩岸PCB產業產值達2,492億元(約為81.98億美元)，並上修全年預估產值上看9,333億元，繼去年首次突破8,000億關卡後再創新高，並較今年10月展會期間預估台商兩岸PCB產值可達新台幣9,111億元上修2.4%。

台灣電路板協會分析，台廠今年第3季產值創下歷年同期新高，受惠台幣貶值較去年同期2,214億新台幣大幅成長12.6%，若以美元計價成長率為3.2%。預估2022年第4季產值可達2,644億新台幣，全年預估產值上看9,333億新台幣，繼去年首次突破8,000億關卡後再創新高。

台灣電路板協會今年遭逢景氣的轉折，年初時電子產業普遍沉浸於2021年的樂觀氛圍，但隨著國際情勢的轉變如俄烏戰爭爆發、大陸封控升溫，以及伴隨著高通膨、高庫存等不利因素，使得電子產業對於未來的展望趨於保守，雖然負面衝擊從第三季起顯著發酵，但高階產品需求（如高效能運算HPC、Apple產品..）仍維持高檔，台灣PCB產業在先進製造拓展有成，以及美元升值有利於台幣營收計算的助益下，使得最終的表現仍優於原先的預期；不過值得關注的是PCB板廠業績呈現兩極化的狀況，雖然指標性大廠仍維持著高速成長，但規模較小的廠商本季度的訂單掌握度就不如大廠理想。

台灣電路板協會指出，雖然第3季開始感受到消費性需求的顯著減弱，但高階產品的需求仍處於相對高檔，再加上Apple新機如期發表，推升了相關供應鏈廠商的業績表現，使得旺季效應得以展開，除此之外，汽車與伺服器產品亦在本季扮演支撐的角色，皆是讓整體產值於逆境當中仍可維持相對高成長的因素。

以PCB產品面來看，台灣電路板協會指出，載板在本季的表現仍舊亮眼，雖然消費性產品的需求不振，使得BT載板成長放緩，但台灣主力的ABF載板則受惠於HPC的強勁需求，因此帶動整體載板較去年同期成長達43.5%，軟板雖然同樣受到整體消費需求降溫的影響，不過台廠應用主要集中於高階手機與筆電，尤其本季Apple筆電的熱銷讓相關廠商業績明顯成長，帶動軟板持有年增 17.0%的表現。

另一方面，硬板領域的HDI雖有 ADAS、衛星基地台以及 MiniLED應用的支撐，但受整體消費需求以及手機市場情況不佳的影響，同期年成長率僅6.3%。硬板中的多層板雖受伺服器與路由器相關應用的帶動，但面對大環境的利空，仍無法力挽狂瀾，年成長率僅有0.3%之持平表現。

展望第4季雖然也是傳統的旺季，台灣電路板協會指出，但全球通膨未解、終端需求下滑明顯，疫情以來所建立的高庫存尚需時間去化，另外富士康鄭州廠因疫情管制所造成的騷動也影響Apple高階手機iPhone 14 Pro的產量，因此第四季的外部環境仍相當嚴峻，若以美元計算僅較第三季小幅成長1.4%，但較去年同期可能出現近5%的衰退，所幸強勢的美元使得新台幣的貶值效應仍持續進行，廠商來自於匯兌收益將較第三季更為顯著，有望帶動台商兩岸PCB產值。

新台幣 iPhone 14 Pro PCB

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