台大癌醫中心四周年 郭台銘：已開始跟BNT合作癌症疫苗

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（19）日表示，我會窮盡一切力量，讓台灣所有醫生，包括台大醫院與所有大醫院，大家一起加進來，一起攻克癌症，這就是我的下一個目標。

台大癌醫中心今天舉行四周年慶，郭台銘在周年慶典禮前接受訪問時，做出以上表示。

郭台銘說，台大癌醫已經運作四周年，明年五周年時所有工作就會完成，也會捐給台大。他說，大家都在講護國神山，我覺得台灣的醫療資源與體系，以及台大與所有醫學院學生是台灣最寶貴資產，提供給我們社會健康保障，甚至是生命保障，讓我們不用擔心，我們已經開始跟BNT合作癌症疫苗，首先要做的是頭頸癌。

他說，他與台大醫生到BNT德國總部時發現，台灣是頭頸癌好發率世界第一，BNT已經做到第二期，希望到台大做臨床，BNT在11月10日到台大參訪，看到台灣有這麼棒的醫生與醫療環境，希望台灣能成為亞洲第一個，使用mRNA做成疫苗。

另外，他說，我堅持也要發展乳癌疫苗，永齡有10年抗癌計劃，台灣40歲以下女性好發率比歐美超過24%，乳癌、肝癌與肺癌，全台灣包括榮總北醫長庚高醫，在明年5月癌症年會，會邀請BNT技術長做演講，正式展開新篇章，台灣是BNT在亞洲首選發展癌症疫苗。

郭台銘說，我與BNT有上百封書信往來，11月10日BNT董事長帶一群人來台灣看，把台灣當成亞洲第一個臨床試驗基地，BNT認為，台灣醫生是世界一流，台灣醫生有能力一起開發未來的新世代癌症疫苗，讓大家得到癌症不用恐懼。