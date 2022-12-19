氫燃料電池正夯 致茂提供全方位系統測試方案

量測儀器大廠致茂（2360）因應燃料電池需求增強，公司指出，提供可模組化燃料電池系統測試平台，以Power Pro 5軟體為核心並結合使用者互動介面，整合電力測試子系統與流體監控子系統，為完整燃料電池系統的測試解決方案。

國際上淨零碳排成為全球共識，氫燃料電池技術是眾多新能源的方案之一，並成為許多國家發展新能源戰略目標。氫燃料電池經過電化學反應後產生電力，副產物只有一般的水，相較於鋰離子電池作為儲存電能使用，氫燃料電池更像是一種發電裝置。

然而氫燃料電池系統(Fuel cell system)設計相當複雜，需考量從燃料電池堆(Fuel cell Stack)與周邊元件(BoP)的整合，到終端產品應用的規格，各個環節產生了相互的影響。另一方面，系統驗證常會因為設計不同導致測試設備硬體擴充困難，頻於更換新的測試範疇，其過程不僅繁鎖耗時，對開發時程亦造成商機延宕。

致茂指出，在電力測試上，Chroma提供多樣的電力電子儀器供選擇，滿足燃料電池系統終端不同的電力測試應用，其中自主開發的能源回收式電子負載，將燃料電池所產生的電力回收至電網，為客戶實現綠色工廠需求達到節能減碳的目的。另一方面，在流體監控面(由氣體供應、尾排排放與燃料電池堆散熱模組等組成)，亦能滿足客戶燃料電池系統外部所需的流體量測需求，即時監控流體壓力、溫度與流率等，確保測試過程安全無虞。