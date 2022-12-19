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忠績電商從事多層次傳銷未於實施前報備 遭罰10萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

法令規定，事業在開始實施多層次傳銷行為前，應該依照多層次傳銷管理法第6條規定，向公平會報備。忠績電子商務股份有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前向該會報備，公平會委員會議日前以其違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，處新台幣10萬元罰鍰。。

公平會表示，忠績公司是在110年3月向該會報備從事多層次傳銷，主要銷售食品及美容保養品。但是該會在111年7月13日派員赴忠績公司主要營業所進行業務檢查，發現忠績公司從110年1月29日起就開始招募民眾加入其傳銷計畫或組織並銷售商品，已違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定。

公平會呼籲，事業在開始實施多層次傳銷行為前，應該依照多層次傳銷管理法第6條規定，檢具載明法定事項的文件、資料向該會報備。如果民眾想要查詢傳銷事業的報備名單及其參加契約，可詳參公平會網站（網址：https://fair.ftc.gov.tw/fair/report/report_search.aspx）。

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