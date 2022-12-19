深南受伺服器市場調整影響 看PCB業務短期有壓力
陸資PCB載板廠商深南電路近期接受投資人訪問時指出，受伺服器/資料中心市場調整影響，自家相關PCB業務短期受影響。
深南電路提到，公司已配合客戶完成新一代EGS平台用PCB樣品研發並具備量產能力。2022年第三季度以來，受EGS平台切換進展延期及下游市場需求下滑影響，公司PCB業務資料中心領域短期內有壓力。
深南電路指出，2022年前三季度受益於伺服器市場Whitley平台切換的推進，公司Whitley平台用PCB產品佔比持續提升促進資料中心領域營收成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言