深南受伺服器市場調整影響 看PCB業務短期有壓力

陸資PCB載板廠商深南電路近期接受投資人訪問時指出，受伺服器/資料中心市場調整影響，自家相關PCB業務短期受影響。

深南電路提到，公司已配合客戶完成新一代EGS平台用PCB樣品研發並具備量產能力。2022年第三季度以來，受EGS平台切換進展延期及下游市場需求下滑影響，公司PCB業務資料中心領域短期內有壓力。

深南電路指出，2022年前三季度受益於伺服器市場Whitley平台切換的推進，公司Whitley平台用PCB產品佔比持續提升促進資料中心領域營收成長。