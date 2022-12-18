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台積魏哲家 出口管制摧毀全球化

經濟日報／ 記者李孟珊簡永祥／台北報導
台積電總裁魏哲家。 記者曾吉松／攝影
台積電總裁魏哲家。 記者曾吉松／攝影

美國對中國大陸半導體窮追猛打，日本、荷蘭也將加入對陸半導體產業出口管制，台積電總裁魏哲家昨（17）日表示，出口管制、對其他國家產品的禁令摧毀了全球化帶來的生產力和效率，或者至少降低了自由市場帶來的好處，最可怕的是，國家之間的互信與合作正在開始減弱。全球化的好處已然被扭曲，他敦促政客們提出解決方案。

魏哲家昨日出席玉山科技協會舉辦的玉山科技論壇，以「半導體產業的新挑戰」為題發表演講。

魏哲家表示，半導體真正的困難與挑戰是「成本」，當全球化生產優勢下降，影響自由市場經濟後，最可怕的是從此互相信任及合作開始降低，信任與合作是人類往前進步的一大動力，如今卻降低，不是好現象，要互相信任合作，人類才可回到過去進步的腳步。

針對美、日荷三國結盟對大陸設備管制，魏哲家說，確實會使大陸半導體發展增加不少困難。他認為，美中應能和平相處，不見得一定要分出勝負。他被問及美中對抗下，大陸可能採取的反制策略？魏哲家回應說，這應該問大陸政府，隨後點出在全球化過程中，每個國家都扮演重要角色，台積電很多設備是從國外進口，台積電再將那些設備用到極致，如果各國想要互相對抗，大家都會很淒慘。

魏哲家說，強權老二要挑戰老大，這不是解決方案，雙方可以和平相處，不見得一定要分出勝負。

至於股神巴菲特執掌的波克夏先前公布今年第3季大買台積電ADR，並成為第五大股東，也成為關注焦點，魏哲家回應，希望台積電可以跟蘋果一樣，股價一路往上。

魏哲家指出，巴菲特投資蘋果後，蘋果就一路往上，希望在巴菲特投資台積電後，公司股價也會一直往上；他強調，股價雖然重要，但對台積電來說，最重要的是技術、生產還有客戶信任，如果台積電營運成績很好，市場有一天會反映出它的真正價值 。

對台積電有信心，魏哲家也以身作則力挺自家股票，繼今年10月加碼買進200張台積電股票後，11月再加碼買進200張，等於連二個月共買進400張股票。

台積電 魏哲家 半導體

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