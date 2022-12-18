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魏哲家：半導體「去台化」 門都沒有

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

台積電赴美國投資，外界擔心台積電技術被掏空及「去台化」，對此，台積電總裁魏哲家昨（17）日回應，「門都沒有」，不是工廠搬到那個地方，那個地方就會發展茂盛，台積電如今的成果，是與台灣協力廠商共同努力達成的。

針對「去台化」議題，魏哲家說明，現階段每個國家都想要自己生產最重要的產品，都要興建半導體生產線，進而控制生產鏈， 不過整個半導體生態鏈很長，例如終端產品是PC，首先要有人先想出來，市場需要什麼東西，然後訂出規格、設計、生產、包裝，最後是銷售，生態鏈非常長。

魏哲家說，半導體廠買機器、蓋廠是最容易的步驟，難的是要有技術，這個技術須符合客戶需求與自身要做的產品，以台積電當標準，就算在台灣，台積電新竹廠科技發展成功，要移到台南生產，必須要派五、六百名人員過去，這中間難度很高，更不用說到美國。

魏哲家強調，台灣半導體產業花了30多年，建立完整供應鏈，才有現今成果。供應鏈是慢慢建立起來的，並非蓋一座廠就能成功，除了水、電、土地，最重要的是人才，畢竟培養一位好的工程師需要八年時間。魏哲家認為，台灣痛點在人才，土地、水、電都可以解決，「但人才不是你買得到的，所有技術都是累積的」。

台積電 魏哲家

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