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楊應超：鴻海撤出紫光 不賠反賺

經濟日報／ 記者劉德宜／台北即時報導

鴻海宣布出清大陸紫光集團股權，最懂鴻海的分析師、科克蘭資本董事長及異康集團首席顧問楊應超的註腳是：「鴻海算盤打的很精，不會賠錢而是賺錢，因為鴻海投資紫光是以選擇權的概念，付出的成本很低，而且投資這幾個月來應該也認識不少紫光的客戶、了解相關市場，甚至還可以從紫光認識或挖掘半導體相關人材，同步擴大鴻海在半導體產業的影響力。」

楊應超說，公司營收與獲利要成長有四個方法，以他的經驗來分析鴻海，第一是同一產品，例如iPhone多賣一點，但眼下iPhone的銷量也見下滑；二是同產品賣一樣多，但其中的零件也愈做多，鴻海因此由組裝到機殼等而開始採垂直整合，但十年下來也到頂了；第三是一樣的產品以漲價提高營收獲利，但科技廠目前看來也只有台積電才做的到；第四是開發新產品，對鴻海來說，iPhone是他這十來最後的一個產品，所以郭台銘先布局鴻海版圖裡欠缺的半導體、再進軍電動車，這也是他找劉揚偉出任鴻海董事長的原因。

至於投資不過約四個月就撤出紫光，楊應超研判可能的原因，一是美中貿易戰愈打愈烈，在大陸半導體業變得相當辛苦；二是鴻海可能也被美國要求選邊站，不必為了一個紫光小投資案得罪美國；三是進駐紫光後可能發現有些狀況，尤其是財務；四是設立IC設計部門或公司只要僱人就好，不一定要併購，何況鴻海本身就有IC設計部門，所以放棄紫光並不可惜，也不影響鴻海股價。

楊應超也因此認為，鴻海棄了紫光，仍然有必要再另外買頭「牛」喝牛奶來擴充半導體版圖，因為電動車已是其核心事業，尤其經過這幾年疫情、美中貿易戰洗禮後，「牛奶也是會缺貨的」，建制的方式，可增員擴充現有的IC設計部門。

鴻海 半導體 IC設計

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