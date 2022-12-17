鴻海出清紫光！經部將請鴻海提出投股出清證明，並且一定開罰

鴻海公告旗下工業富聯決定出清中國大陸紫光集團所有持股。經濟部高層官員今（17）日表示，投審會將於周一（19日）請鴻海完整說明，並提出出清持股的證明文件。此外，對於鴻海未經申報投資的事實，將依法裁罰，最高可罰2,500萬元。

鴻海透過旗下工業富聯決定出清中國大陸紫光集團，該案還在投審會審查中，官員透露，因為鴻海間接投資紫光屬有條件開放投資的半導體業別，必須經過審查，工業局原訂近日召開該案關鍵技術小組審查。官員表示，要看周一鴻海的說明，若已經沒有這項投資行為，工業局就不用審查。

官員表示，鴻海投資在先、申報在後，依法是要處以5萬以上2500萬以下的罰鍰，投審會仍將按照公式試算金額後依法裁罰，「一定會罰」。

另據了解，鴻海公告出清紫光持股，已先一步知會投審會。經濟部表示，鴻海投資紫光之投資案仍在審查過程中，投審會於周一將請鴻海提出完整說明，若確認已完全出清中國紫光的持股，就沒有投資行為改正的問題。

官員表示，鴻海今年7月透過工業富聯投資紫光，並未先申報，投審會也是經由媒體報導才得知鴻海間接投資紫光，於是請鴻海申報，全案還在審查中，因此投資涉及列管項目，須送經濟部關鍵技術小組審查，而審查所需資料面向很廣，包含營運、技術、產業分析等面向，原訂近期將召開審查會；沒想到，鴻海如今宣布出清紫光。

至於為何鴻海突然宣布出清紫光？經濟部官員不願多做揣測，只說，業界會有自己的考量。