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鴻海加速電動車產業人才培育 三年內要招募千人大軍

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海首次舉辦電動車論壇，加速產業人才培育及徵才。鴻海／提供
鴻海首次舉辦電動車論壇，加速產業人才培育及徵才。鴻海／提供

鴻海（2317）今（17）日於新北市寶高智慧產業園區舉辦《新物種．新人才．造未來｜2023 電動車產業校際人才交流論壇》，邀請產、官、學界代表與會，透過論壇交流凝聚各界對台灣電動車產業前景的看法。同時，鴻海在會場聯合子公司、合作夥伴舉辦徵才活動，針對軟體、系統開發、韌體、自駕系統、資安、功能安全等領域的工程師，現場總計釋出超過逾百個工作職缺。希望透過此活動，加速產業相關人才培育、流動，進一步創造台灣電動車產業，更多未來發展機會。

本此論壇以電動車造車生態系為主軸，議程邀請鴻海科技集團人資長夏國安分享新世代人才育成及看法外，亦邀請車界資深人士發表最新產業趨勢、MODEL V電動皮卡的UX團隊揭秘設計歷程等；學界部分則邀請臺大、臺科大、北科大、陽明交大、屏科大及上海理工大學等教授，分享最新電動車研究項目與技術。

夏國安表示：「鴻海發展電動車產業，除了自己做，也會跟MIH聯盟成員、供應商、客戶發展出供應鏈聚落，因此在這個過程，希望幫台灣留才，希冀能與各台灣企業一起抓住這個機會，共同為台灣造車產業，並創造更多新商機以及新的就業機會！」

MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰於論壇演講中指出「年輕世代對車價值感受已改變，不同於過往追求馬力或性能，而是酷炫、科技感。MIH以Open及Agnostic為 DNA發展，電動車未來可與機器人、數位醫療結合，發展出第二生活空間（Second Living Space on the move）、按需使用／共享的移動服務（On-demand Shared Mobility）等MaaS（Mobility as a Service）創新應用，我們歡迎有創意、有想法的年輕人才加入，一起來革新出行移動產業。」

鴻海科技集團軟體研發中心負責人葉光釗資深協理表示「電動車進入軟體定義汽車（SDV）時代，代表軟體研發將深度參與汽車的設計開發、產品驗證，乃至銷售服務整個過程，並成為創造產品差異化和客戶體驗創新的關鍵。」

近年鴻海在推動電動車發展的過程中，增加更多「軟硬整車研發」項目，例如化學電池、資訊軟體、車載系統、智慧座艙、車聯網等，因此需要不斷擴大對人才需求，目標希望未來三年內，能徵到1000位軟體、韌體人才。葉光釗表示，「從鴻海造車的角度來說，我們當前目標就是全力打造電動車產業中，最需要軟硬整合的研發專案，因此我們需要非常多的靈活跨界、多元思考的軟體人才！」

鴻海首次舉辦電動車論壇，加速產業人才培育及徵才。鴻海／提供
鴻海首次舉辦電動車論壇，加速產業人才培育及徵才。鴻海／提供

電動車 鴻海 軟體

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