鴻海加速電動車產業人才培育 三年內要招募千人大軍

鴻海(2317)今(17)日於新北市寶高智慧產業園區舉辦《新物種.新人才.造未來|2023 電動車產業校際人才交流論壇》,邀請產、官、學界代表與會,透過論壇交流凝聚各界對台灣電動車產業前景的看法。同時,鴻海在會場聯合子公司、合作夥伴舉辦徵才活動,針對軟體、系統開發、韌體、自駕系統、資安、功能安全等領域的工程師,現場總計釋出超過逾百個工作職缺。希望透過此活動,加速產業相關人才培育、流動,進一步創造台灣電動車產業,更多未來發展機會。

本此論壇以電動車造車生態系為主軸,議程邀請鴻海科技集團人資長夏國安分享新世代人才育成及看法外,亦邀請車界資深人士發表最新產業趨勢、MODEL V電動皮卡的UX團隊揭秘設計歷程等;學界部分則邀請臺大、臺科大、北科大、陽明交大、屏科大及上海理工大學等教授,分享最新電動車研究項目與技術。

夏國安表示:「鴻海發展電動車產業,除了自己做,也會跟MIH聯盟成員、供應商、客戶發展出供應鏈聚落,因此在這個過程,希望幫台灣留才,希冀能與各台灣企業一起抓住這個機會,共同為台灣造車產業,並創造更多新商機以及新的就業機會!」

MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰於論壇演講中指出「年輕世代對車價值感受已改變,不同於過往追求馬力或性能,而是酷炫、科技感。MIH以Open及Agnostic為 DNA發展,電動車未來可與機器人、數位醫療結合,發展出第二生活空間(Second Living Space on the move)、按需使用/共享的移動服務(On-demand Shared Mobility)等MaaS(Mobility as a Service)創新應用,我們歡迎有創意、有想法的年輕人才加入,一起來革新出行移動產業。」

鴻海科技集團軟體研發中心負責人葉光釗資深協理表示「電動車進入軟體定義汽車(SDV)時代,代表軟體研發將深度參與汽車的設計開發、產品驗證,乃至銷售服務整個過程,並成為創造產品差異化和客戶體驗創新的關鍵。」