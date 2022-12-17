巴菲特買台積電股票 魏哲家首度回應會找回應有的價值

股神巴菲特狂砸41億美元買進台積電美國存託憑證（ADR），台積電總裁魏哲家今日幽默說 ，巴菲特並沒有打電話給他，從過去他買進蘋果股票，讓蘋果股價大漲，他希望能為台積電帶來正面影響；他說，台積電最重要的是技術、生產與客戶信任，只要成績很好，一定會反映價值。

魏哲家今天是在應邀出席玉山科技論壇，以「半導體產業的新挑戰」專題演說後，接受後與會來賓提問股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）買進台積電美國存託憑證（ADR）的看法。

魏哲家說，巴菲特還沒有打電話給他，但因他過去投資蘋果股票，蘋果漲勢明顯，希望對台積電能有正面影響。

魏哲家隨後也說自己也加碼投資台積電，原因他對台積電基本面有信心。

魏哲家，雖然股票很重要，短期也會有波動，但對台積電而言，最重要的是技術、生產及客戶信任，如果成績很好，一定會反映應有的價值。

據公開資訊觀測站資料顯示，台積電總裁魏哲家今年10月加碼買進200張台積電股票，上個月再加碼買進200張台積電股票，連二個月共買進400張股票，台積電周五（16日）收價471元、下跌471元。