股神投資台積電 魏哲家首度回應

股神巴菲特買進台積電美國存託憑證（ADR）一事，台積電總裁魏哲家今（17）日回應，希望能有正面影響；他強調，對台積電來說，最重要的是技術、生產與客戶信任，成績很好就不怕股市怎麼反映。

魏哲家今日出席玉山科技論壇做「半導體產業的新挑戰」專題演講。台下來賓提問股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）買進台積電美國存託憑證（ADR）的看法。

魏哲家表示，巴菲特還沒有打電話給他，他自己也在買台積電股票，希望有很好的影響，巴菲特投資蘋果，蘋果股價一路往上，希望巴菲特投資台積電，也是這樣。

據公開資訊觀測站資料顯示，台積電總裁魏哲家繼10月加碼買進200張台積電股票後，11月再加碼買進200張台積電股票，連續2個月共買進400張股票。

魏哲家強調，股票很重要，但對於台積電而言，最重要的是技術、生產及客戶信任，如果成績很好，不怕股票市場怎麼反映，有一天一定會反映價值，是他忠實信念。

魏哲家最後還說，「我借錢去買（台積電股票），還是有一點…」。