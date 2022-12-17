台積電赴日設廠原因？魏哲家透露主因是這點

日本先前宣布，結合8家日企合資半導體公司、Rapidus，同時與美國IBM等公司合作，主要以量產全球目前尚未實際運用的2奈米以下先進半導體作為目標，針對此事，台積電（2330）總裁魏哲家今（17）日表示，發展2奈米技術如同「彎道超車」、相當困難，另外論及赴日設廠主因，是策略性支援台積電客戶的最大客戶供應商。

關於台積電赴日設廠原因，魏哲家今日首度回應，因為台積電有個大客戶的最大供應商是日本廠商，若最大客戶的產品賣不出去，那台積電的3奈米、5奈米也賣不出去，所以我們必須支援他。

魏哲家進一步說，當時有與客戶溝通，表示若到日本設廠，人才和人力是不夠的，希望客戶能幫忙，台積電可提供技術讓客戶建廠，但客戶也了解，技術是一回事、製造又是另一回事，所以只好與台積電合作，派遣部分工程師協助。

魏哲家透露，現階段台中廠有200多名來自日本的工程師在受訓，之後台積電又會派遣500-600名工程師前往日本，協助建置產線，這是公司內部討論出的策略結果，為了支援最大客戶的需求。

另外，對於日本攜手美國開發2奈米半導體製程，魏哲家分析，要在技術上跳躍式的發展，不能說不可能、 但是相當困難，等於彎道超車。