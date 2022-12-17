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談半導體重要性 童子賢：和梅西一樣讓我們睡不著的原因

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
玉山科技協會理事長兼和碩集團董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
玉山科技協會理事長兼和碩集團董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

玉山科技協會理事長兼和碩（4938）集團董事長童子賢今（17）日重申，半導體的重要性不遜於石油，在近代產業、經濟及國家戰略層次上占有重要地位，他開玩笑形容，「因此半導體可以並列和梅西一樣讓我們睡不著的原因。」

2022玉山科技論壇活動今日登場，邀請台積電（2330）總裁魏哲家以「半導體產業的新挑戰」為題演講。童子賢以玉山科技協會理事長身分出席活動。

童子賢致詞時重申半導體的重要性不遜於石油，以中國大陸來說，七成石油都需要進口，從2020、2021年資料來看，大陸進口半導體金額超過石油、且高達1.5倍，顯示半導體在近代產業、經濟及國家戰略層次上面所占的重要地位。

近期世足賽事火熱，童子賢開玩笑形容，「因此半導體可以並列和梅西一樣讓我們睡不著的原因。」

童子賢說，半導體在台灣的進一步發展，其實仍需要很多的條件，讓他更趨於成熟穩定，包含電力的供應，整個電力的供應牽涉到能源政策，這可能也是另一個讓我們睡不著的原因。

童子賢表示，半導體的進一步發展，有助台灣繁榮發展，但是半導體繁榮發展，全球和平穩建至關重要，台灣的半導體產業不是遺世而獨立，且一直是全球科技合作的一環，也只有全球經濟政治穩定，整個半導體產業才能繼續繁榮。

半導體 童子賢

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