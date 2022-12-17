處分紫光 鴻海：因程序尚無法定案 且避免後續不確定性

鴻海（2317）集團深夜拋出震撼彈，宣布將處分大陸投資事業紫光集團有限公司，預計處分後，鴻海集團旗下興微基金對北京智廣芯控股有限公司及紫光集團有限公司持有之股權將降至0。鴻海表示，先前是因財務考量投資紫光，惟因時序已屆年底且程序上尚無法定案，為了避免此案延宕而可能產生之諸多不確定性，因此決定處分紫光持股。

針對此案，鴻海說明，先前工業富聯基於財務投資考量，透過興微基金轉投資晟粵(廣州)、再轉投北京智廣芯。最終投資紫光案，因時序已屆年底且程序上尚無法定案，為了避免此案延宕而可能產生之諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，故興微基金將轉投資晟粵(廣州)之全數合夥份額，轉讓給予煙臺海秀積體電路產業投資中心。待轉讓完成後，工業富聯將不再間接持有紫光集團。