處分紫光 鴻海：因程序尚無法定案 且避免後續不確定性
鴻海（2317）集團深夜拋出震撼彈，宣布將處分大陸投資事業紫光集團有限公司，預計處分後，鴻海集團旗下興微基金對北京智廣芯控股有限公司及紫光集團有限公司持有之股權將降至0。鴻海表示，先前是因財務考量投資紫光，惟因時序已屆年底且程序上尚無法定案，為了避免此案延宕而可能產生之諸多不確定性，因此決定處分紫光持股。
針對此案，鴻海說明，先前工業富聯基於財務投資考量，透過興微基金轉投資晟粵(廣州)、再轉投北京智廣芯。最終投資紫光案，因時序已屆年底且程序上尚無法定案，為了避免此案延宕而可能產生之諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，故興微基金將轉投資晟粵(廣州)之全數合夥份額，轉讓給予煙臺海秀積體電路產業投資中心。待轉讓完成後，工業富聯將不再間接持有紫光集團。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言