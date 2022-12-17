處分紫光 鴻海：因程序尚無法定案 且避免後續不確定性

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海（2317）集團深夜拋出震撼彈，宣布將處分大陸投資事業紫光集團有限公司，預計處分後，鴻海集團旗下興微基金對北京智廣芯控股有限公司及紫光集團有限公司持有之股權將降至0。鴻海表示，先前是因財務考量投資紫光，惟因時序已屆年底且程序上尚無法定案，為了避免此案延宕而可能產生之諸多不確定性，因此決定處分紫光持股。

針對此案，鴻海說明，先前工業富聯基於財務投資考量，透過興微基金轉投資晟粵(廣州)、再轉投北京智廣芯。最終投資紫光案，因時序已屆年底且程序上尚無法定案，為了避免此案延宕而可能產生之諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，故興微基金將轉投資晟粵(廣州)之全數合夥份額，轉讓給予煙臺海秀積體電路產業投資中心。待轉讓完成後，工業富聯將不再間接持有紫光集團。

鴻海 紫光集團

延伸閱讀

鴻海科技獎18位碩博士生獲獎 新增低軌衛星項目

中國疫情升溫 德國駐北京使館：暫停簽證明年至1月6日

鴻海合作夥伴Fisker Pear偽裝車洛杉磯出沒　低於百萬售價的全新電動車選擇！

鴻海總部接駁巴士全面電動化 Model T正式上路

相關新聞

許下2023年新年願望 郭台銘曝「與BNT攜手合作」：激動心情難以言喻

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（16）日在臉書許下2023年新年願望，「對抗癌症，不讓親愛的家人離你而去。我曾有的痛，希...

鴻海晚間公告 出清紫光持股

鴻海今（16）日晚間發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，鴻海表明，處分之後，集團對紫光持股為0%。

2022鴻海科技獎得主出爐 25萬獎金支持碩博士研究計畫

鴻海（2317）教育基金會於今（16）日舉辦2022年鴻海科技獎頒獎典禮，原訂今年頒贈給15名得主，但由於申請者眾多又都...

長江存儲遭美列入制裁清單 集邦預測2024年恐淡出3D NAND Flash市場

集邦科技今日發布調查報告指出，美國商務部於12月15日正式將長江存儲（YMTC）列入實體清單(Entity List)，...

半導體爭霸／美發展半導體不是威脅 矽谷創投：是台灣空前絕後機會

台積電美國亞利桑那廠本月初盛大舉行上機儀式，美國總統拜登高喊「美國製造回來了！」不過美國投資圈反而把目光聚焦在美國晶片補助法案通過後，大量挹注半導體前瞻技術研發。在美國投資圈打滾多年，目前已是全球最大結構化天使基金集團矽谷Seraph（聖瑞）集團創辦人兼總裁顏家宏（Tuff Yen），接受聯合報數位版專訪時，特別點出這是台灣「空前絕後」可參與美國下世代高科技布局的大好機會。

臉書員工怒噴CEO祖克柏「玩元宇宙毀掉公司」：耗掉所有資金！

自稱Meta的資深軟體工程師於上週三發文痛批：「祖克柏正在單槍匹馬地用 metaverse 毀掉一家公司。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。