鴻海拋售紫光集團 持股將降至0

鴻海（2317）集團深夜拋出震撼彈，宣布將處分大陸投資事業紫光集團有限公司，預計處分後，鴻海集團旗下興微基金對北京智廣芯控股有限公司及紫光集團有限公司持有之股權將降至0。鴻海表示，此為投資規劃調整。

鴻海公告指出，大陸地區投資事業富士康工業互聯網股份有限公司之轉投資事業興微（廣州）產業投資合夥企業（簡稱興微基金）（持股99.99%），以不低於人民幣53.8億元（新台幣約237.26億元）或支付時晟粵廣州產業投資合夥企業（簡稱晟粵廣州）。

鴻海表示，淨值對應興微基金所持份額價格或各方另行一致同意的其他價格的最高者將所持有48.91%之晟粵廣州有限合夥份額全數處分予煙臺海秀積體電路產業投資中心（簡稱煙臺海秀）。處分後，興微基金對北京智廣芯控股有限公司及紫光集團有限公司持有之股權為0%。

針對處分利益，鴻海表示，將按最終交易對方支付的交易金額計算處分利益後補充公告。至於支付時間方面，紫光集團有限公司2022年度估值報告出具後但不晚於2023年3月15日前。