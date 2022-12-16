鴻海晚間公告 出清紫光持股

鴻海今（16）日晚間發出公告「處分大陸投資事業紫光集團有限公司」，鴻海表明，處分之後，集團對紫光持股為0%。

鴻海公告內容顯示：「大陸地區投資事業富士康工業互聯網股份有限公司之轉投資事業興微（廣州）產業投資合夥企業（有限合夥）（簡稱“興微基金”）（持股99.99%），以不低於人民幣53.8億元或支付時晟粵廣州產業投資合夥企業（有限合夥）（簡稱“晟粵廣州”）淨值對應興微基金所持份額價格或各方另行一致同意的其他價格的最高者將所持有48.91%之晟粵廣州有限合夥份額全數處分予煙臺海秀積體電路產業投資中心（有限合夥）（簡稱”煙臺海秀）。處分後，興微基金對北京智廣芯控股有限公司及紫光集團有限公司持有之股權為0%。

今年7月份時，紫光公布了一份重整計畫，比較令台灣業界驚訝的是，在紫光的眾多新投資人之中，看到了鴻海旗下工業富聯（Fii）的身影，Fii先前就曾公告投資興微基金，此次則是由興微基金參與了紫光的投資。

鴻海也在7月19日向投審會遞件呈報，接下來，會配合投審會進度進行必要說明。

當時，鴻海說明，鴻海旗下工業富聯透過基金間接投資了新紫光集團，鴻海發言人巫俊毅指出，工業富聯本身是大陸上市公司，此次是透過自有資金、透過第三方基金來進行投資，投資紫光的決策，是由第三方基金公司管理人做出的投資決策，「我們尊重決策，後續也會把相關必要流程來完成。」

直到今天晚間，鴻海正式公告處分這項轉投資，處分後，興微基金對北京智廣芯控股有限公司及紫光集團有限公司持有之股權為0%。