許下2023年新年願望 郭台銘曝「與BNT攜手合作」：激動心情難以言喻

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（16）日在臉書許下2023年新年願望，「對抗癌症，不讓親愛的家人離你而去。我曾有的痛，希望別人無需承受。」

郭台銘說，今天，BNT(德國BioNTech公司) 在官網正式宣布，將與永齡健康基金會攜手合作，並計劃在台灣建立mRNA癌症免疫療法的臨床試驗中心。現在，BNT已經在台灣註冊辦事處，並啟動第一個合作項目：BNT113(頭頸癌疫苗)在台灣的臨床試驗。台灣可以參與mRNA跨世紀的癌症免疫治療，我激動的心情，難以言喻！

他指出，回想去年6月，眼見台灣處於疫情黑暗期，我透過在德國商界的朋友牽線，鍥而不捨地與BNT高層溝通、爭取疫苗，甚至在7月份親自飛到德國總部。

他表示，BNT是世界級、創新卓越的公司。它的mRNA技術不僅在這次疫情拯救了世界，也將對癌症治療帶來重大進展。這是BNT創辦人Ugur Sahin的初衷，也是我第一次覺得攻克癌症的願望似乎即將實現！

自此開始，他說，我帶領永齡健康基金會和台灣優秀的醫師團隊，與BNT密切聯繫。 經過無數次的線上討論，在今年1月，我邀請BNT高層來訪台灣，帶著他們到台大癌醫，認識台灣頂尖的癌症治療環境、醫療設備及生物科技，也讓BNT進一步理解台灣的需求，對癌症治療的合作擘畫藍圖。

郭台銘說，今年7月，我再次帶著團隊到德國BNT總部，向BNT的創辦人(執行長Ugur Sahin及醫學長Özlem Türeci)簡報，希望針對華人好發的頭頸癌、我最重視的乳癌及血癌等癌症展開合作，也和BNT董事長、經營團隊針對疫苗生產製造等細節深度討論。

他指出，一步一腳印，終於在今年的11月11日，我太太馨瑩和小女兒小嬡的生日這一天，BNT董事長、商務長、營運長及其團隊在台灣，與永齡健康基金會長期支持的睿田生技簽署合作備忘錄。這份合約是我給家人的禮物，也是我對台灣的承諾。台灣在抗癌的路上不能缺席，我也相信台灣有能力在癌症治療領域佔據「華人頂尖、世界一流」的位置。