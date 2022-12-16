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2022鴻海科技獎得主出爐 25萬獎金支持碩博士研究計畫

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
2022鴻海科技獎得主出爐，25萬高額獎學金支持碩博士生精進研究計畫。鴻海／提供
2022鴻海科技獎得主出爐，25萬高額獎學金支持碩博士生精進研究計畫。鴻海／提供

鴻海（2317）教育基金會於今（16）日舉辦2022年鴻海科技獎頒獎典禮，原訂今年頒贈給15名得主，但由於申請者眾多又都很優異，因此加碼錄取三名，最後共有18名於電動車的電池、電機、電控，或於AI、半導體、新世代通訊、低軌衛星、資安、量子計算等領域有傑出研究的優秀碩博士生獲獎。

鴻海教育基金會為支持科技研發、培育科技人才而特設鴻海科技獎，鴻海教育基金會執行長汪用和表示：「科技發展對於台灣極為重要，而碩博士則是台灣科技發展的重要人才來源，但之前卻有新聞指出台灣碩博士班報名率逐年下降，因此希望透過鴻海科技獎鼓勵學生攻讀研究所並精進研究。」而鴻海教育基金會除了給予得主25萬元的高額獎勵金外，也將提供鴻海實習機會，讓得主們有機會提前進入科技產業、收穫實戰經驗。

有別於第一屆鴻海科技獎的申請條件，第二屆加入了『低軌衛星』的研究領域，讓更多的碩博士生有機會能夠報名參加，陽明交通大學電控工程研究所的何彥胤博四生，就因研究利用「共享波束」技術，讓一個射頻鏈即可打出多個方向的波束，服務多個使用者，以此大幅降低硬體複雜度與成本，並讓使用者們都達到完全多重增益，突破了傳統架構在射頻鏈個數上的限制而得獎。

另外，清大材料工程研究所博五生吳哲亞則以利用形貌控制、元素參雜、表面披覆等技術整合設計，以提昇鋰電池材料的穩定性與充放電能力，並尋求利用稻桿與工業廢棄物製成可以降低負極材料膨脹與脫落的網狀結構，除了提升負極材料的性能外，亦達到循環經濟、綠色製造的研究而獲得評審青睞。

此次獲獎學生提出的研究論文讓評審均感到相當驚艷，鴻海研究院執行長李維斌在頒獎典禮上表示：「這些獲獎論文都相當有水準，讓人眼睛為之一亮，很高興看到台灣的年輕世代有這些扎實的研究。」而學生能得獎，指導老師絕對功不可沒，因此基金會在頒獎典禮上也特別邀請老師與學生一起上台齊享榮耀。

由於頒獎典禮臨近聖誕佳節，獲獎的學生不禁直呼這是最棒的聖誕禮物，新的一年也更有衝勁繼續努力！鴻海教育基金會也將持續提供台灣碩博士生發揮長才的舞台，期許能助台灣的科技新星一臂之力，引領台灣科技走在時代前端。

鴻海 博士生

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