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承啟明年顯卡訂單穩固 Al-Server為增長主軸

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

板卡廠承啟（2425）今（16）日舉行法說會，展望2023年，承啟指出，目前顯卡訂單穩固，且庫存水位均能維持在合理範圍，至於Al-Server市場預期將持續成長，為明年增長主軸。

承啟今年第3季營收16.19億元，與第2季大致相當，毛利率受惠產品組合優化及台幣重貶升至12%，營益率6.5%、亦較上季增長，稅後純益1.45億元，季增43.6%、年增281.6%，單季每股純益（EPS）為1.5元。

承啟今年各項產品占營收比重則與去年差異不大，顯卡占比38.72%，仍位居第一，電腦周邊（包含AI套件及關鍵零組件）比重達23.35%，子公司天津思騰Al-Server 占比19.63%；承啟預期，明年產品營收比例組成仍將與今年相當。

承啟今年11月營收5.61億元，月增47.5%、但年減6.7%；累計承啟今年前11個月營收達56.39億元，年增0.6%。

輝達（NVIDIA）在今年第4季推出新世代顯卡RTX 40系列，包含旗艦款4090、高階款4080顯卡皆已上市；承啟顯卡產品出貨以輝達為主，目前新品業務以4090顯卡為主力。

承啟今年顯卡出貨量與去年相當。展望2023年，承啟指出，顯卡市場預期上半年仍將加速去化庫存，然承啟由於與客戶關係良好、訂單穩固，庫存水位均能維持在合理範圍。

至於Al-Server業務，預期明年市場將持續成長，在大陸國家政策的獎勵扶植之下，預期高校及科研機構需求將穩定提升。

此外，美中禁令針對高階AI晶片禁售大陸造成的衝擊，進而對承啟子公司天津思騰的影響，承啟回應，尚在可控範圍，可替代的降頻版本與高階版本功能差異不大，惟毛利率會受到些微影響。

另，承啟今年5月份成立的台北研發中心，目前人員配置10人，未來將朝高階主機板領域深耕發展。

營收 輝達

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