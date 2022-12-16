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南亞科首獲CDP評鑑水安全類別最高等A級榮譽

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

國際環境評鑑指標CDP公布2022年度評鑑結果，南亞科（2408）首度在「水安全」(Water Security)類別評鑑中榮獲「A」最高等級榮譽，並於「氣候變遷」(Climate Change)類別評鑑為領導級「A-」，肯定南亞科在水資源管理及適應氣候變遷行動的努力。

南亞科揭露能源與碳管理策略與績效，連續五年獲CDP領導等級榮譽。南亞科技總經理李培瑛表示，南亞科積極投入節能減碳行動，同時引領供應商及各界夥伴積極採取氣候行動，包含盤點與控制溫室氣體排放、規劃具體節能減碳方案，以減緩營運對氣候與環境的影響。公司也持續推動節水措施，透過完整的廢水回收鏈善用每一滴水，未來將持續攜手全球夥伴往永續經營的道路邁進，為環境、社會及經濟做出貢獻。

南亞科表示，長期關注水資源利用議題，為降低對環境造成衝擊及調適缺水之風險，公司持續推動節水措施，致力於水回收再利用，迄今已投入超過30億元於水處理設備，製程水回收率自2017年的78.1%大幅提升至90.8%，後續將再規劃評估各類廢水回收方案，包含在擴建的先進晶圓新廠設置水資源再生中心等措施，以最大的努力，達成不浪費每一滴可回收廢水的目標。

南亞科今年發布第一本TCFD報告書，揭露氣候變遷對公司的影響與付出的行動，同時持續研發先進且具高效能的「環境友善產品」，2021年節能產品佔整體營收的87%，協助消費者節省一年逾7.1億度電力。10奈米製程的新世代產品將可節電16%至35%。此外，公司的低碳產品也銷售至充電椿、電動車、太陽能光電系統、智慧溫控器等新能源科技應用市場，多面向為地球環境做出貢獻。

南亞科表示，未來，公司將持續強化治理能力、內化氣候風險為營運風險，藉由綠色產品與綠色生產模式減緩溫室氣體排放，善用影響力與各利害關係人共同合作，強化氣候韌性，與地球共好。

南亞科 氣候變遷 水資源

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