海洋廢棄漁網 搖身一變為三星Galaxy裝置料件

品牌大廠三星電子宣布榮獲2022 SEAL企業永續產品獎,表揚將流向海洋的廢棄漁網,轉化為Galaxy裝置的高性能再生原料之舉。

SEAL Awards每年在永續環保、社會和治理(ESG)專家小組的評鑑下,對最具影響力的永續發展舉措,以及致力推動環保、足堪表率的績優企業,表達至高無上的敬意。三星風光抱回本屆「永續產品獎」,此獎項旨在肯定激勵人心、專為特定目的而打造,以更好的方式為世界帶來進步與變革的產品。

三星電子MX(行動通訊)事業部執行副總裁暨機械研發團隊負責人Sungsun Park表示,很榮幸獲頒2022 SEAL永續產品獎,肯定我們以最少資源發揮最大效益,在推動循環的產品設計理念,減少海洋廢棄塑料上所做的努力。展望未來,三星將持續在永續發展之路邁進,發揮企業影響力、創新實力與開放合作的精神,提出更明確的氣候行動。

SEAL Awards創辦人Matt Harney指出,每年有多達64萬公噸的漁具被丟棄在海洋中,圍困海洋生物並破壞珊瑚礁。我們對三星為Galaxy智慧型手機系列注入綠色思維以因應此環保挑戰,給予肯定。

據悉,廢棄漁網是分布範圍最廣且最具殺傷力的海洋廢棄塑料之一,對海洋生物和人類居住的地球構成嚴重威脅。三星以Galaxy S22系列裝置打頭陣,將改造後的海洋廢棄漁網作為製造原料,並延伸至整個Galaxy生態圈的產品設計,涵蓋平板、筆記型電腦和耳機。三星與志同道合的組織攜手合作,將回收的海洋塑料變身新型原料,同時維持一貫的高品質。

此項創新舉措,是三星行動通訊事業部永續發展願景「Galaxy for the Planet」的其中一環,該願景概述三星於全球事業營運及產品生命周期,為對抗氣候變遷而採取的具體行動。三星大步朝「Galaxy for the Planet」願景邁進,積極開發再生材料並應用於所有新產品,致力於2025年達成行動產品包材摒棄使用一次性塑料,所有智慧型手機充電器零待機功耗,以及廢棄物零掩埋等終極目標。