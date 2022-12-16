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海洋廢棄漁網 搖身一變為三星Galaxy裝置料件

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
品牌大廠三星電子宣布榮獲2022 SEAL企業永續產品獎，表揚將流向海洋的廢棄漁網，轉化為Galaxy裝置的高性能再生原料之舉。台灣三星／提供
品牌大廠三星電子宣布榮獲2022 SEAL企業永續產品獎，表揚將流向海洋的廢棄漁網，轉化為Galaxy裝置的高性能再生原料之舉。台灣三星／提供

品牌大廠三星電子宣布榮獲2022 SEAL企業永續產品獎，表揚將流向海洋的廢棄漁網，轉化為Galaxy裝置的高性能再生原料之舉。

SEAL Awards每年在永續環保、社會和治理（ESG）專家小組的評鑑下，對最具影響力的永續發展舉措，以及致力推動環保、足堪表率的績優企業，表達至高無上的敬意。三星風光抱回本屆「永續產品獎」，此獎項旨在肯定激勵人心、專為特定目的而打造，以更好的方式為世界帶來進步與變革的產品。

三星電子MX（行動通訊）事業部執行副總裁暨機械研發團隊負責人Sungsun Park表示，很榮幸獲頒2022 SEAL永續產品獎，肯定我們以最少資源發揮最大效益，在推動循環的產品設計理念，減少海洋廢棄塑料上所做的努力。展望未來，三星將持續在永續發展之路邁進，發揮企業影響力、創新實力與開放合作的精神，提出更明確的氣候行動。

SEAL Awards創辦人Matt Harney指出，每年有多達64萬公噸的漁具被丟棄在海洋中，圍困海洋生物並破壞珊瑚礁。我們對三星為Galaxy智慧型手機系列注入綠色思維以因應此環保挑戰，給予肯定。

據悉，廢棄漁網是分布範圍最廣且最具殺傷力的海洋廢棄塑料之一，對海洋生物和人類居住的地球構成嚴重威脅。三星以Galaxy S22系列裝置打頭陣，將改造後的海洋廢棄漁網作為製造原料，並延伸至整個Galaxy生態圈的產品設計，涵蓋平板、筆記型電腦和耳機。三星與志同道合的組織攜手合作，將回收的海洋塑料變身新型原料，同時維持一貫的高品質。

此項創新舉措，是三星行動通訊事業部永續發展願景「Galaxy for the Planet」的其中一環，該願景概述三星於全球事業營運及產品生命周期，為對抗氣候變遷而採取的具體行動。三星大步朝「Galaxy for the Planet」願景邁進，積極開發再生材料並應用於所有新產品，致力於2025年達成行動產品包材摒棄使用一次性塑料，所有智慧型手機充電器零待機功耗，以及廢棄物零掩埋等終極目標。

三星電子 智慧型手機 願景

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