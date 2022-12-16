臉書員工怒噴CEO祖克柏「玩元宇宙毀掉公司」：耗掉所有資金！

【撰文・貓頭鷹】

員工看衰公司未來

2022年可以說是Ｍeta最低潮的一年，不僅外界的不看好，連自家員工也不挺。在一個叫做Blind的矽谷菁英工程師社群網站上，有一位Ｍeta的工程師，對CEO祖柏克發表極具批判性的言論，這個社群網站特別之處在於每個註冊帳號都與其所屬公司的信箱相關聯，並需驗證才能註冊通過，但又能保證隱蔽性，所以能在上面暢所欲言，又不會被追蹤到，所以其屬於公司員工身份的真實性就很高，他發表的說法就更有可信度。

這位自稱Meta的資深軟體工程師於上週三發文痛批：「祖克柏正在單槍匹馬地用 metaverse 毀掉一家公司。」還表示，不顧一切力推元宇宙metaverse的結果，不僅將耗掉公司所有資金，也將把公司帶向慢性死亡的境界。聽得出他對祖柏克的作法很不以為然，也擔心公司未來發展，甚至是自己的前途。

臉書的興起與衰

由於Facebook搭上網路興起與社群的流行，使得Facebook佔據社群市場極大份額，廣告業務的巨幅成長也讓Facebook風光成長了十幾年，但隨著市場飽和，還有年輕世代更愛用的TikTok 和 Snapchat瓜分了不少市場，加上蘋果對隱私政策調整，都讓Facebook廣告收入受到很大影響。

市場飽和怎麼辦？對於Facebook來說，最輝煌的時代已經過去，市場面臨飽和及成熟，沒有發展新的營運模式來獲利，公司業務也無法再成長，加上同業競爭與其他不利因素，情況更是雪上加霜，身為CEO的祖柏克當然要替公司找出路，他把眼光放在之前討論很夯的「元宇宙」（metaverse），希望能在這個還在萌芽階段的全新藍海搶得先機，甚至把公司名稱從Facebook改成了Meta（metaverse縮寫），以宣示決心。

隨著改名事件引爆元宇宙討論熱度，卻因為軟硬體的還不成熟，熱潮也逐漸消退，因為話題而亂漲一通的相關公司股票股價也回到原點，臉書的重金砸入發展元宇宙，引起投資人疑慮，導致整體股市下跌狀況下，Meta股價更是一路滑落，竟可以跌掉70%，這對支持Facebook的老股民們來說也是很難承受之重，該繼續等待元宇宙返攻，還是認賠賣出，難以抉擇。

領導人風格與規劃決定公司未來

Meta在之前就因為祖柏克承認自己對於電商前景的誤判，導致公司大幅虧損，不得不裁員1,1000名員工來止血，但另一方面卻又極度看好元宇宙的未來，而投入更多資源，大量燒錢也在所不惜，至今已經耗資超過 1000 億美元投入元宇宙，這手筆之大，令人瞠目結舌，不過到底祖柏克所擘畫的元宇宙具體願景是什麼？根據報導，只有 58% 的 Meta員工表示自己能理解老闆想幹嘛。

企業營運也跟軍隊作戰一樣，如果將領的戰略目標，底下的士兵無法理解，且不知道為何而戰的時候，恐怕戰果將大打折扣，甚至兵敗如山倒，所以領頭的老闆或CEO就非常重要，公司經營的良窳，具有絕對影響力非他們莫屬，英明的領導，才能帶動底下員工前進，對投資人來說，公司的經理人關係經營績效，也對公司股價有連動影響，所以有時投資一家公司，通常也是基於對其治理能力的信任，如果投資人有疑慮，股價也會隨之崩跌，尤其是長期投資，注意公司經營高層的決策變化及危機處理能力更是重要。

不過到底是要對公司經營高層的治理能力有信心，一路挺到底，越跌越買，還是苗頭不對趕快停損脫手，有時很難判斷抉擇，終究是對其個人風格崇拜，還是對公司真的很了解，也對其未來發展有信心也可能不容易分得清楚，如果過份偏執，很可能就陷入賭運氣模式，把理性的投資變成了賭博，最後才知道方向錯誤的話，可能就來不及了，這也是許多人選擇公司，投資個股常碰到的問題。

明星產業與公司案例

在股市風光或是可說瘋狂的2021年，Facebook在6/9日時股價來到峰頂的378美元，隨後就一路向下，但是在股價登頂前的一片樂觀氣氛中，有多少人能看出Facebook即將走下坡且一去不復返，在明年整體經濟衰退都還沒正式到來前，就能跌掉70%的股價的慘境？

再說曾是世界首富的特斯拉CEO馬斯克，Tesla的股價也曾經來到最高384美元，最近也可能跌破前陣子最低166美元的價位，無獨有偶，特斯拉也是在去年一片對電動車產業有無限憧憬的氣氛下，讓許多對電動車前景看好，甚至對馬斯克個人成就或其特異獨行的言論有著崇拜看法的投資人住進了高檔套房，Tesla股價也跌掉近50%。

就算不論美股，回到台灣，有著護國神山之美譽的台積電，掌握全世界近90%的高階半導體產量，在媒體狂報半導體璀璨前景的推波助瀾下，今年2022年1月股價飆上了688元，許多分析師更把台積電股價喊上了1000元，讓許多投資人深怕沒買到上不了車而買在600元以上的價位，慘被套牢。

台積電2022年股價走勢

無論一間公司的未來多有前景，如果買在超過合理的價位，就開始變成賭注，運氣好的話，股市位處多頭，或是公司話題熱潮未歇，資金源源不絕投入，繼續堆高股價，當然短期也有可能就獲得暴利，或是長期原本的買點變低點，所承受的風險就比買在合理價及便宜價高出不少。一間公司股價的是否過高、合理、便宜是多少，算法有很多種，結果也有高有低，其中的差別，也就是需要承受的風險程度不同。

「好公司買在好價錢」這是降低風險與提高獲利的方法，但缺點有可能因為等待不到好價位而損失時間與機會，事實上，有機會能幫自己賺到錢的好公司絕對不只有一間，仍有其他優秀的好公司等待發掘跟考慮，分散投資在不同產業的好公司，並拿捏好比例，盡量平均與分散，才能既降低風險，又提高獲利的可能性。

投資行為常受情緒影響

許多投資人可能受到資訊來源影響，對於某些產業、公司甚至是老闆有著無與倫比的信心，但是對於大部分的投資人來說，獲得的投資訊息都已經是第Ｎ手的消息，有些也可能是先上車的特定人士或公司故意釋放的利多消息，在媒體有意無意的推波助瀾下，往往把氣氛炒到最高點，在一片看好的樂觀情緒中，在加上對投資方法、公司及產業的不夠了解，也沒有能力或是理性錯誤估價而投資，而鑄下買在高點套牢的錯誤，或許運氣好有機會攤平，或是等到有朝一日終於漲回解套，但損失的時間價值與心理衝擊，恐怕將很難承受。

除了看好公司前景，對管理階層的信任與崇拜有時也可能變成是賭注，比如大家都對台積電之父張忠謀的管理能力佩服不已，以往台積電的營運都緊緊跟張忠謀綁在一起，張忠謀的決策基本就決定台積電的未來，而接班人是否能同樣做出優秀的決策與管理成績，就有待時間驗證。特斯拉的CEO馬斯克個性狂蕩不羈，卻也為其電動車與太空事業帶來前無古人的發展可能，但他許多驚世駭俗的言行，甚至買下推特社群公司後將原本7500名員工，裁掉了近64%的幅度，是大刀闊斧提升公司經營效率？還是有錢任性惡搞？也有待時間證明，具爭議個性的馬斯克，肯定往後也會為旗下公司股價帶來不小的波動。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）（路透）

最後看回Facebook的祖柏克，現在就斷定他投注鉅額資金發展元宇宙是個錯誤，或許也還太早，也許他現在佈局元宇宙，未來元宇宙環境成熟後，能夠為他的Meta生態圈再創高峰，但需要多少時間？是否真的能成功？也仍在未知數。只是深信且支持祖柏克的投資人，必須花時間等待，而且在成功前，Meta必須維持不能先倒掉。

作者：貓頭鷹

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：Meta臉書員工痛批CEO祖克柏 玩元宇宙將搞垮公司