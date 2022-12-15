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伺服器出貨穩健成長 法人點名優選這九檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

北美大型雲端服務業者（CSP）持續增建資料中心基礎設施，加上英特爾、超微新平台量產，帶動換機需求，法人預期明年全球伺服器出貨量將成長4%至5%，優選台光電 （2383）、金像電、健鼎、嘉澤、廣達、緯穎、ABF載板三雄等九檔。

大型投顧法人指出，2021年全球伺服器產量突破1,290萬台，估計今年上看1,350 萬台，2023年將持續走高至1,410 萬台，出貨量將成長4%，略低於2022年的5%，主要成長動能來自北美CSP業者積極興建資料中心基礎設施。

由於伺服器零組件缺料問題已完全舒緩，加上英特爾Eagle Stream(Sapphire Rapids)、超微Epyc 4(Genoa)兩大新平台分別明年第1季、今年第4季陸續推出，在性能大幅提升下，CSP業者及企業客戶更換新機意願提高，預計將帶動新一波伺服器換機潮。

法人分析，北美CSP業者資本支出著重於硬體、軟體投資，2022年亞馬遜、微軟、谷歌、Meta等四大業者資本支出在251億至610億美元，其中，Meta大幅投資元宇宙部門，2021、2022資本支出年增23%、75%，但伺服器出貨量年增 1%、13%，顯示資本支出與伺服器訂單量不一定是正相關。

因此參考北美CSP業者在資料中心的建置計畫，未來3年內資料中心可用區 (Zone，一個Zone有多個資料中心，一個資料中心約數千台伺服器)建置量將增加 20%至30%，法人推估未來伺服器購置需求仍會穩定成長。

相較戴爾、惠普等品牌伺服器業者訂單放緩，法人認為，受惠北美CSP業者積極建置資料中心，伺服器需求可望維持高檔，加上新平台帶動換機潮，預估2023年白牌伺服器出貨量可望年增16%，亞馬遜、微軟、谷歌等出貨量更呈雙位數成長。

根據法人預估，2023、2024年白牌伺服器出貨比重將達41%、44%，出貨量分別年增16%、11%，因該產品採少量客製化，毛利率優於品牌伺服器，有利ODM廠產品組合轉佳，建議優先關注以CSP業者為主要客戶的相關供應鏈。

亞馬遜 英特爾 谷歌 雲端服務 元宇宙

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