台積電總裁魏哲家 登榜彭博全球最具影響力50人

集微網消息，彭博近日公佈“彭博50大名單（Bloomberg 50）”，宣佈2022年度50大風雲人物，範圍涵蓋商業、金融、科學與科技、政治、娛樂等領域人士，台積電總裁魏哲家入選。

該活動的介紹頁指出，台積電是世界上最重要的企業之一，它不僅是全球最大的半導體晶圓代工廠，台積電在為iPhone和其他設備提供最先進芯片方面也處於領先地位；同時在有著耶魯大學電機工程博士學位的魏哲家的帶領下，台積電也成為AMD、特斯拉等數十家科技巨頭首選的芯片製造商。此外，在11月營收報告上，台積電合並營收約為2227.1億元新台幣，創單月營收新高。

回顧2022年，台積電在魏哲家等高層的帶領下，完成了半導體製造基地延伸至美國亞利桑那州和日本等地區的項目。彭博社點評，台積電海外設廠為解決自疫情以來爆發的供應鏈問題做出貢獻，同時也有助於半導體供應鏈能減緩來自於地緣政治的影響。報道還指出，魏哲家正面臨如何減緩美國及其他國家對於台積電的擔憂的難題。

關於台積電赴美設廠的問題，魏哲家曾強調，台積電亞利桑那州廠項目正是台積電與客戶、供應商及合作夥伴組成台積電大同盟以進一步擴大合作並釋放創新的最佳例証。

（校對/趙月）