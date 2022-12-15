快訊

世代交替浪潮吹進議會！全台年輕議員占比出爐 台北不是第一名

屏東某科大浴室驚見四腳獸！眾人包圍喊出來 律師：恐觸法

台當局：尚未收到台積電400億美元投資美國的申請

集微網／ 集微網

集微網消息，12月6日，台積電亞利桑那州將建第二座工廠，兩座晶圓廠預計年產能超過60萬片。據DIGITIMES Research今（15）日報道，台灣官員稱，台當侷尚未收到台積電亞利桑那州投資增加到400億美元的申請。

據悉，台積電亞利桑那州的第一個晶圓廠計劃於2024年開始生產4nm工藝技術，第二個晶圓廠計劃於2026年開始生產3nm工藝技術。這兩個晶圓廠的總投資約為400億美元，這是亞利桑那州歷史上最大的外國直接投資，也是美國歷史上最大外國直接投資之一。

當即，台當侷回應，一旦收到台積電的申請，將通過相關程序啓動讅查程序。據消息人士透露，相關讅查程序很可能是指《台灣安全法》，該法禁止將台灣的關鍵技術泄露給台灣以外的地區或國家，以確保台灣的安全、產業競爭力或經濟發展。

然而，包括台“經濟部”、台科學技術中心部在內的一些官員駁斥了市場猜測，即台積電在美國的投資將導致國家核心技術的泄漏。

此外，根據台“經濟部”投資委員會的官員的說法，任何台灣公司都需要獲得批準才能進行超過5000萬美元的海外投資。這位官員強調，台積電在美國的投資經過了同樣的法律合規程序。

（校對/趙月）

台積電 美國

延伸閱讀

魏哲家再加碼台積電200張 連兩個月買進

台積電1奈米用地 2026年中即可展開建廠作業？

「美國偷不走台積電」CNN報導點出台灣因為低薪所以致勝

陸駐法大使：美國強迫台積電轉移，「完全是強盜行徑」

相關新聞

台當局：尚未收到台積電400億美元投資美國的申請

集微網消息，12月6日，台積電亞利桑那州將建第二座工廠，兩座晶圓廠預計年產能超過60萬片。據DIGITIMES Research今（15）日報道，台灣官員稱，台當侷尚未收到台積電亞利桑那州投資增加到400億美元的申請。

產能利用率下滑 摩根士丹利全面下調晶圓代工目標價

半導體市況波動，外資券商隨之調整評價，摩根士丹利證券釋出大中華地區晶圓代工產業展望，重申產業景氣可在明年下半年復甦，惟此...

聯電榮譽副董宣明智：台灣未來將成全球新矽谷

聯電榮譽副董事長，同時也宣捷集團董事長宣明智，昨（15）日應邀於竹科42周年慶進行專 題演時說，台灣未來將成全球新矽谷，...

工研院攜手台、荷企業 開發衛星通信系統

工研院今天宣布將攜手荷商Altum RF與台灣稜研科技，投入擁有更高輸出功率性能、功率密度高的衛星通信系統開發，以高速、...

歡慶竹科42周年 竹縣長楊文科：不分顏色為竹科打拚

連任新竹縣長的楊文科，今（15）日以縣長和竹科人的雙重身份，赴科學園區同業公會祝賀新竹科學園區42周年生日快樂！楊文科表...

彭双浪續任TCA第17屆理事長 全力協助産業共度挑戰

台北市電腦公會第17屆理監事會第1次會議，14日順利推選常務理監事、監事會召集人，彭双浪理事長如期續任第17屆理事長。彭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。