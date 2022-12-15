台當局：尚未收到台積電400億美元投資美國的申請

集微網消息，12月6日，台積電亞利桑那州將建第二座工廠，兩座晶圓廠預計年產能超過60萬片。據DIGITIMES Research今（15）日報道，台灣官員稱，台當侷尚未收到台積電亞利桑那州投資增加到400億美元的申請。

據悉，台積電亞利桑那州的第一個晶圓廠計劃於2024年開始生產4nm工藝技術，第二個晶圓廠計劃於2026年開始生產3nm工藝技術。這兩個晶圓廠的總投資約為400億美元，這是亞利桑那州歷史上最大的外國直接投資，也是美國歷史上最大外國直接投資之一。

當即，台當侷回應，一旦收到台積電的申請，將通過相關程序啓動讅查程序。據消息人士透露，相關讅查程序很可能是指《台灣安全法》，該法禁止將台灣的關鍵技術泄露給台灣以外的地區或國家，以確保台灣的安全、產業競爭力或經濟發展。

然而，包括台“經濟部”、台科學技術中心部在內的一些官員駁斥了市場猜測，即台積電在美國的投資將導致國家核心技術的泄漏。

此外，根據台“經濟部”投資委員會的官員的說法，任何台灣公司都需要獲得批準才能進行超過5000萬美元的海外投資。這位官員強調，台積電在美國的投資經過了同樣的法律合規程序。

（校對/趙月）