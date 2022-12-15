集邦：這兩季對IC設計業者極具挑戰

研調機構集邦科技於15日公布第3季全球前十大IC設計業者營收，呈現季減5.3％，其中高通位居第一，台廠之中以聯發科（2454）排第五的排名最高，瑞昱（2379）與聯詠（3034）各排第七與第八位。

集邦表示，第3季受到俄烏戰爭、中國大陸封城、通膨壓力與客戶庫存調節等負面因素影響，全球IC設計產業營收動能下滑，全球前十大IC設計業者營收合計為373.8億美元，季減5.3％。

集邦也提到，各IC設計業者產品組合不同，導致營收互有增減，第3季前十大IC設計業者中有超過半數的營收表現均呈現季減。展望從本季至明年第1季，在高通膨的環境下，年底購物節慶對消費電子帶來的動能回升力道有限，加上客戶端高庫存仍需要時間去化，對IC設計業者來說將是極具挑戰的兩個季度，營收呈現季減的可能性不低。

在台系業者部分，聯發科持續受到中系品牌手機銷售不振與客戶庫存調整影響，手機、智慧裝置平台、電源管理晶片表現於第3季皆呈現季減。瑞昱雖然網通、車用產品組合銷售穩定，但PC相關產品仍受市況疲弱衝擊。在聯詠方面，集邦指出，該公司受到面板減產、客戶端庫存持續去化的影響，系統單晶片與顯示驅動晶片兩大產品線雙雙價量齊跌，導致營收下滑。