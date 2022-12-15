遠傳主導建置綠能基地台 前進花蓮同禮部落

國家通訊傳播委員會（NCC）近年積極推動偏鄉網路建設，更鼓勵電信業者以共構並節能方式建設偏鄉網路，NCC與三大電信業者中華電信（2412）、遠傳（4904）、台灣大（3045）今（15）日舉辦「同禮部落風光互補供電基地臺」啟用儀式，遠傳表示，遠傳響應政府政策，長期深耕偏鄉通訊品質、強化山區急難救援能量，更在NCC督導、遠傳統籌主導下，挺進台灣最具代表性的深山部落之一花蓮大同大禮部，主導建置「花蓮同禮部落基地台」，為全台首創結合風力和太陽能發電，並搭配微波變頻技術，再省66%電力，以綠能技術守護山區通訊品質 ，實踐節能永續。

NCC委員王維菁、王正嘉、王怡惠以及立法委員伍麗華、太魯閣國家公園管理處處長楊金臻處長、花蓮縣政府相關局處及消防局林文瑞局長及電信業者均出席於太魯閣國家公園遊客中心舉行「花蓮同禮部落行動通信基地台啟用典禮」，全台首創結合風力和太陽能發電的基地台，預期將大幅提升同禮部落、砂卡礑林道的網路涵蓋，展現遠傳「攜手共好」的理念與具體成果。

花蓮大同大禮部落位在砂卡噹溪、立霧山、清水大山之間，海拔約800至1000公尺，除了無台電電力供應、也無對外道路，僅能靠徒步方式抵達，是太魯閣族人的家園、山友通往清水大山的必經之地，更是名副其實的世外桃源，但同禮部落及周邊地區長期以來沒有電力及通訊，造成民眾求救及救難困難。

NCC為改善偏鄉通訊服務，協同中華、遠傳與台灣大等三大電信業者於花蓮縣秀林鄉建置同禮部落行動通信共構基地台，改善族人生活品質及生命安全。

因應環境限制，遠傳表示，在NCC指導下，遠傳主導設計出全台第一個結合風力與太陽能發電的基地台，大幅提升供電穩定性、確保通訊不中斷，可作為離島或電力未達區建置基地台的示範點。此外，更搭配微波變頻技術提升效能，可有效減少基地台66%耗電量，積極投入偏鄉建設的同時，更結合綠能技術，實踐節能減碳、ESG影響力。

遠傳網路暨技術群代理執行副總郭峻杰表示，將良好的通訊品質帶到全台各個角落，是電信業者責無旁貸的使命，不僅是為了生活便利、更是山區急難救援的關鍵。遠傳不僅自2015年即自主發起「加山計畫」，系統性的提升偏鄉與山區通訊品質；遠傳全台待命的工程人員，也經常與救難人員於第一時間抵達災害現場，希望能發揮資通訊業者的影響力，善盡社會責任。遠傳代表電信業主導這次別具意義的偏鄉建設，在太魯閣深山中建置全台首創結合風力與太陽能發電的基地台，為產業合作再創里程碑。

花蓮同禮部落基地台由NCC督導、遠傳統籌主導，連結太魯閣國家公園管理處、花蓮縣政府、秀林鄉公所、台電、電信同業等多方單位，歷經環評、水土保持申請、地質查勘、土地承租等作業，遠傳並於2018年第一次登山會勘，並歷經履勘、選點、設計到站台開工建置。風力發電、太陽能板、基地台等工程設備重達約129公噸，皆需透過流籠與人力搬運上山，前後歷時6年竣工，耗資3,400萬元，搬運及施工人員上百人次，才完成在太魯閣高山崚嶺裡建置基地台的艱鉅任務。

遠傳表示，台灣屬海島地形，山區天候多變，訊號容易受地型阻隔、天候不良等因素干擾，良好通訊與清楚的位置資訊成為山區救援重點。遠傳自2015年起啟動「加山計劃」，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，以及雪管處、玉管處、自管處、新北市觀旅局等單位合作，動員破萬人次的工程人員前進全台偏遠山區，設立超過950面可通訊告示牌，持續以實際行動守護山區居民與山友安全。遠傳將持續進行山區通訊品質優化工程，發揮資通訊專長，消弭數位落差、致力成為政府山區救援行動、友善山友的神隊友。