快訊

舅舅驚傳遇害…WTO秘書長譚德塞聞噩耗崩潰 一度想取消記者會

央行四度升息！房貸利率將突破2%大關 專家：房市剉咧等

符合市場預期！央行宣布「升息半碼」 再次跟進Fed

宏碁智醫 AI醫材打入菲律賓市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁智醫（6857）旗下眼科 AI 軟體 VeriSee DR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變），已累計導入全台和海外超過140家醫療院所，海外繼泰國和印度導入多家醫療院所後，亦在今（15）日宣布導入菲律賓醫院，協助當地醫師判讀眼底影像，提升當地糖眼篩檢效率。

菲律賓總人口數超過 1.1 億人，根據國際糖尿病聯盟 (International Diabetes Federation, IDF) 的統計，菲律賓20 歲以上糖尿病盛行率達7.1%，逾4百萬的成年人患有糖尿病。其中，糖尿病患者可能併發的眼部疾病，如糖尿病視網膜病變（DR），更被視為成年人口失明的主要原因之一。然而，菲律賓的眼科醫師僅有約1,500位，且醫療資源多集中於市中心，使多數糖尿病患者面臨眼睛照護資源不足的問題。

宏碁智醫的旗艦眼科 AI 軟體VeriSee DR 已成功打入全台近8成的醫學中心，除了泰國和印度市場，現更導入菲律賓的醫療院所，加速協助第一線的醫護人員執行糖眼篩檢服務，找出高風險糖尿病視網膜病變患者，並盡早且有效轉介眼科專科醫師診療。宏碁智醫VeriSee DR 為旗下首張獲食藥署核發的眼科智慧醫材，未來也將持續跨大海外市場布局，積極將糖尿病眼底篩檢應用智慧醫材拓展至東南亞國家，開創海內外醫療新生態。

糖尿病

延伸閱讀

「瘦瘦筆」效應掀多款糖尿病藥搶購潮 醫警告亂用傷腎

找到了！糖尿病少年失聯19天 今早現身超商病發送醫

60歲糖尿病婦人吃仙草不加糖，改加「蜂蜜」 罹高血糖症掛急診！

柳丁降血壓、改善糖尿病！專家讚「6大驚人好處」，還能讓便便順到爆

相關新聞

宣明智：台灣有戲、戲在竹科 台灣可望成新矽谷

聯電前副董事長宣明智今天表示，IC是創造未來的動能，台灣IC大未來才剛開始，台灣可望成為全球新矽谷，「台灣有戲，戲在竹科...

工研院攜手台、荷企業 開發衛星通信系統

工研院今天宣布將攜手荷商Altum RF與台灣稜研科技，投入擁有更高輸出功率性能、功率密度高的衛星通信系統開發，以高速、...

歡慶竹科42周年 竹縣長楊文科：不分顏色為竹科打拚

連任新竹縣長的楊文科，今（15）日以縣長和竹科人的雙重身份，赴科學園區同業公會祝賀新竹科學園區42周年生日快樂！楊文科表...

彭双浪續任TCA第17屆理事長 全力協助産業共度挑戰

台北市電腦公會第17屆理監事會第1次會議，14日順利推選常務理監事、監事會召集人，彭双浪理事長如期續任第17屆理事長。彭...

花蓮6.2地震 聯電：廠區沒有受到影響、生產營運一切正常

今（15）日台灣東部海域中午發生規模6.2地震，晶圓代工廠聯電（2303）表示，廠區都沒有受到地震影響，生產營運一切正常...

竹科42周年慶 王永壯：雖遇產業逆風 產值仍可再創新高

新竹科學園區今（16）日舉行「竹科42周年園慶」，竹科管理局局長王永壯表示，儘管半導體產業遭遇逆風，竹科廠商今年創造的產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。