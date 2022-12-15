十銓旗下 T-CREATE發表新款記憶體 搶攻桌上型及筆記型電腦商機

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）旗下創作者品牌T-CREATE推出為全類型創作需求所量身打造的三款創作者DDR5記憶體：T-CREATE EXPERT DDR5桌上型記憶體、T-CREATE CLASSIC DDR5桌上型記憶體及T-CREATE CLASSIC DDR5筆記型記憶體，以5,200至6,400MHz等多款高效頻率及單支最大容量32GB的規格搭配，為桌上型及筆記型電腦的4K/8K超高畫質影像編輯、專業3D繪圖軟體與系統運作及多重任務同步處理等各式創作需求帶來絕佳的流暢體驗。

專為龐雜作業情境設計的T-CREATE EXPERT DDR5桌上型記憶體，推出6,400及6,000 MHz的超高效率，搭配低延遲規格，以前所未見的極致效能及強健穩定性全力支援專業3D渲染及長篇超高解析度影片編輯等繁複的作業及運算需求，為創作者如實呈現每一幀巔峰造極之作。

T-CREATE CLASSIC DDR5桌上型記憶體則提供6,000及5,600MHz的規格選擇，與其同款的筆記型記憶體亦推出5,600及5,200MHz頻率規格，為桌上型電腦、筆電、迷你PC及高階多核心工作站筆電擴充等多元類型的創作者全面加速創作體驗，是為專業影片、影像處理及視覺設計等創作情境量身打造最佳多工處理利器，大幅縮短轉檔時的等待時間。

十銓表示，為解決高速運作時產生的熱能，EXPERT及CLASSIC桌上型DDR5採用一體式孔洞陽極鋁合金散熱片及專業導熱矽膠為記憶體迅速降溫，而CLASSIC筆記型DDR5則選用超薄石墨烯金屬複合材質，為小體積安裝空間提供最佳散熱方案。此三款DDR5皆搭配嚴選十層PCB板、客製化耐高溫電容及嚴選IC，使DDR5於高效運作的同時，也穩定支援系統大量的運算工作，讓創作者用得安心，盡情揮灑創意。

為符合各式創作使用需求，T-CREATE 三款DDR5皆提供2x16GB及2x32GB的容量選擇，全球首波將自2023年2月初起上架販售。