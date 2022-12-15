歡慶竹科42周年 竹縣長楊文科：不分顏色為竹科打拚

連任新竹縣長的楊文科，今（15）日以縣長和竹科人的雙重身份，赴科學園區同業公會祝賀新竹科學園區42周年生日快樂！楊文科表示，近年來縣府與竹科配合推動多項交通建設，未來工程完竣可大幅改善塞車情形，展望竹科未來發展，期待縣、市、園區不分顏色、不分黨派，共同解決竹科交通、水電等各項問題。

楊文科說明，縣府為改善竹科交通，推動多項重大計畫，包括：高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程，目前已完成第一跟第二期工程，最關鍵的第三期工程，預計在明（2023）年6月底完工。另外，連接竹北到園區的經國大橋，已爭取到中央核定12.64億元，要增設北向(往東接興隆路)，以及南向(往西接台68線)匝道。而台一線替代道路（新豐-新竹）新闢工程，也在今年3月28日獲得交通部核定總工程經費28.43億元，進行第一期施工（縣道118線-台68線武陵高架橋）。至於還有一條跨頭前溪橋樑道路，就是從竹北興隆路、中醫大新竹附醫旁邊道路，跨頭前溪連接到新竹市水源路進科學園區，目前新竹縣端所有工作都已準備就緒，新竹市的部分過去一直延宕，他會與即將上任的高虹安市長溝通合作，盡快完成這條道路的建設。

楊文科指出，在產業用地方面，縣府協助科管局完成「新竹科學園區寶山一、二期擴建計畫」都市計畫變更，也協助辦理土地徵收作業。其中，竹科寶山一期計畫面積32.72公頃，已於108年8月27日發布實施；竹科寶山二期計畫面積98.12公頃，也於110年12月2日發布實施。針對竹科寶山擴建計畫，縣府也針對竹科寶山二期周邊，提出短、中、長期、共14項的交通改善措施。

另外，縣府也與科管局合作推動台知園區及科學園區三期兩項計畫案，於109年10月19日獲行政院核定納入未來新竹科學園區擴大之腹地範圍，其中園區三期已經超過30年還沒完成，希望與會的國科會考量產業需求和地方整體發展，加快推動的腳步。