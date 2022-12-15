彭双浪續任TCA第17屆理事長 全力協助産業共度挑戰

台北市電腦公會第17屆理監事會第1次會議，14日順利推選常務理監事、監事會召集人，彭双浪理事長如期續任第17屆理事長。彭双浪長除感謝第16屆理監事們共同度過公會成立48年來，挑戰最大、也最詭譎難料的三年。也期許和第17屆理監事們在經濟反轉，面臨景氣下滑挑戰時，共同努力和政府溝通，協助產業繼續發展。

彭双浪表示， 台北市電腦會能擁有今天的影響力，正是立會以來，ICT產業許多有見識的企業領導人，對產業公共事務的關心與無私付出，才打造和累積出來的。感謝公會歷任理監事會和理事長的付出，感謝專業會務人員孜孜不倦的工作，公會將秉持熱忱、專業的服務精神，持續追求產業團結、共榮的理想，讓我們的社會更進步、更美好。

台北市電腦公會成立於1974年，歷經個人電腦、網際網路、智慧型手機等多次產業典範轉移，在8位理事長和各屆理監事的帶領下，積極向政府建言並協助政府落實政策、舉辦和參加國內外重要展會協助產業掌握市場商機、配合產業發展培育人才等，幫助產業順應發展潮流。

第16屆理監事會在過去三年，經歷全球範圍的新冠疫情、不見消停的俄烏戰爭，加上極端氣候災害、通膨、能源與糧食短缺、多種商品供需失衡，乃至經濟下滑等動盪。疫情封隔雖對公會擅長的展會活動造成極大干擾，但公會化危機為轉機，用網路科技把實體會展數位轉型升級，在這三年也走出新的服務模式。

電腦公會也在第16屆理監事會帶領下，因應全球重大發展態勢，協助業者成立台灣氣候聯盟、明年將開辦淨零城市展。透過舉辦台北及高雄智慧城市展、配合執行智慧城鄉計畫、協助交通部智慧交通建設等專案、籌組無人機聯盟、組建資安聯盟及資安主管聯誼會，讓擁有場域的政府機構能與ICT業者和用戶有效交流。為協助廠商爭取5G與智慧電動車產業全球商機，公會推動 5G 智慧杆聯盟，並發起成立先進車用技術協會，5G 智慧杆聯盟更和台北市政府完成場域實證，而且已經產出技術規範，介接國家標準草案，成為政府採購的參考。