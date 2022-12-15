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竹科42周年慶 王永壯：雖遇產業逆風 產值仍可再創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
竹科今日舉行42周年園慶，邀請多位貴賓蒞臨。記者簡永祥/攝影
竹科今日舉行42周年園慶，邀請多位貴賓蒞臨。記者簡永祥/攝影

竹科學園區今（16）日舉行「竹科42周年園慶」，竹科管理局局長王永壯表示，儘管半導體產業遭遇逆風，竹科廠商今年創造的產業估計仍可達到1.6兆元，微幅超越去年的1.58兆元，再創新高。

王永壯表示，今年園慶的主軸是「以創新為動力，以永續為核心」，面對2050淨零碳排的趨勢以及全球產業競局的快速變化，科技產業首當其衝面臨機會與挑戰，竹科作為全球重要的高科技聚落，科管局以創新為動力，期能驅動台灣下世代產業的成長與爆發；此外也要以永續為核心，建構產業鏈結與合作共生機制，逐步建立科學園區永續文化。

包括竹科園區同業公會理事長李金恭、新竹縣長楊文科、國科會副主委陳宗權、新竹市副市長李世珍今天都到場為竹科慶生，竹科管理局特別邀請宣捷集團創辦人宣明智以「戲說竹科」為題進行專題演講，也請到牧德科技熱舞社、電音社進行中場表演，跨世代竹科人齊聚一堂，場面隆重溫馨。

王永壯在致詞時首先感謝園區的產業先進與園區夥伴，是台灣經濟發展轉型的重要推手，期許全球知名的新竹科學園區續創佳績。

王永壯進一步指出，竹科的量能持續成長，除了細數園區擴建及廠房建設進度以外，也表示科管局致力成為園區廠商及從業人員更強而有力的後盾，今年8月在新竹園區內設置篤行非營利幼兒園，要讓家長能安心就業，打拼事業。

王永壯表示，竹科未來的發展，以創新為動力，期能驅動台灣下世代產業的成長與爆發。他強調，雖然目前全球半導體產業遭遇逆風，但廠商申請進駐園區仍非常積極，竹科轄下六大基地也持續擴建，包括寶山二期完成徵收後已進行整地；預計迎接台積電1奈米計畫所需用地的龍潭三期擴編的先導計畫也已送行政院審查，明年將會正式完成籌設計畫，估計2024年可完成二階環評，2026年開始交地給廠商，估計將有80公頃土地，提供相關廠商進行擴建；另X基地也已有13家廠商提出申請，提出用地需求遠大於擴增的面積。

王永壯表示，台灣半導體產業在全球占有相當重要地位，雖然IC設計產值居全球第二，但用水用地需求都遠比製造和封測少，預料在這波地緣政治變化中，台灣IC設值將可憑藉創新應用，為台灣半導產業帶來很好成長動能。

今日的42年慶酒會，也頒發本年度「優良廠商創新產品獎」、「研發成效獎」、「廢棄物減量及循環經濟績優企業獎」得獎廠商，包括台積電、聯電、力積電、旺宏、群創、鈺創、瑞昱、錼創、友達、元太、均豪及葡萄王等。

竹科 台積電 半導體

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