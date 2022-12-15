中華電攜誠致基金會、輔大醫院 推數位賦能生態系

中華電信與中華電信基金會今（15）日宣布與長期投入偏鄉教育、醫療服務的誠致教育基金會、輔仁大學附設醫院合作，攜手共同推動「科技為善(Tec4Good)數位賦能生態系」分享數位共享島嶼永續的努力，期待在後疫情代，以

科技力解決偏鄉師資難覓、醫療資源有限的問題，有效幫助偏鄉弱勢族群，成就台灣島嶼永續、共創善的循環。

誠致教育基金會董事長李吉仁、KIST新竹縣峨眉國中校長陳姿利、輔仁大學附設醫院柯博識使命副院長、人文處處長呂慈涵等共同參與記者會，暢談科技為善的各項規劃與作為。

中華電信表示，集結逾十年來透過科技推動數位賦能的過程，藉由照片展覽的方式，見證中華電信一路走來的用心。

中華電信表示，未來也將把展出內容移至中華電信總公司一樓，將公司推動數位賦能、照顧偏鄉弱勢的用心，分享給公司所有同仁，逐步將ESG內化成企業的DNA。

中華電信總經理暨中華電信基金會董事長郭水義表示，中華電信偕同基金會長期關懷偏鄉、多元族群，致力以科技力縮短數位落差，近幾年發現在偏鄉教育生態鏈上游有師資缺乏、流動率高的問題，而人口老化、醫療資源受限等議題亦

日趨嚴重，顯示偏遠社區需要更多元的關懷。

中華電信表示，攜手同様致力於關懷偏鄉、想為台灣創造永續的誠致教育基金會、輔仁大學附設醫院等共同合作，由中華電信集團投入網路建設與架設溝通平台,串接合作夥伴提供的教育、醫療專業等資源至偏鄉。

郭水義強調，近兩三年疫情衝擊、經濟發展受困，公司決定投入加倍資源，透過優質高速的資通訊服務，於偏鄉、甚至離島架設寬頻網路，協助偏鄉

學童持續吸收教學資源，爭取翻轉人生機會，落實科技為善(Tech4Good)的真諦。

中華電信指出，籍由5G專網推動緊急醫療照護服務，照顧偏鄉民眾，並協助中小企業、商立科技減緩疫情造成的經濟衝擊，全方位實踐成為「智慧生活的領導「數位經濟的賦能者」的企業使命，真正落實聯國的消除貧窮、優質教育、減少不平等、擴大夥伴關係的永續發展目標（SDG）。