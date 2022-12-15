在日投資超過千億美元！蘋果執行長庫克親訪台積電熊本廠 推特發文：很高興回到日本

image source：翻攝Twitter／Tim Cook

文／陳盈蓉

日本熊本縣不只有吉祥物熊本熊聞名，它也是半導體產業重鎮，其中台積電（2330）就正在和索尼集團在當地合作建造晶圓廠，據路透社報導指出，蘋果執行長庫克（Tim Cook）近日也到熊本參訪，並在推特上釋出他參訪了iPhone的CMOS影像感測器（CIS）主要供應商索尼照片。

庫克到日本熊本縣參訪 推特發文：很高興回到日本！

庫克從12日開始，就在推特上秀出他站在熊本城前與熊本市長大西一史和一位導覽人員合影照片，並表示：「很高興回到日本！參訪了歷史悠久的熊本城，接觸到他們修復這座極佳地標的工作」。隨後也接連參訪熊本縣立大學、五福小學，與當地學生開心合影。

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蘋果在日本投資超過千億美元 索尼集團是最大供應商

庫克同時在13日參訪索尼集團熊本廠，貼文寫道：「我們和索尼合作長達10年，為iPhone創造出全世界領先的影像感測器，感謝Ken和團隊的每個人今天帶我參觀先進的熊本廠。」

隨後蘋果官方也發出聲明表示，自2019年來，公司已在日本投資超過千億美元（約3兆元台幣），在供應商方面的支出增加超過30%，旗下產品生產鏈在當地有超過1千家協力供應商，創造出百萬個工作機會。

其中索尼集團（Sony）是蘋果在日本最大的供應商，主要提供iPhone家族產品所需的感光元件，另外，29家日本供應商則承諾在2030年前與蘋果相關的業務將改用可再生能源。

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熊本近一年熱門關鍵字 「台積電」、「半導體」皆上榜

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「日本熊本縣」近一年（2021/12/14 - 2022/12/13）熱門關鍵字，可以看到「台積電」、「半導體」、「設廠」、「工廠」、「晶片」、「奈米」等一詞上榜，主要是因熊本縣也是台積電首座日本廠的落腳地，加上現在正在和索尼集團擴大合作，將在熊本合資設立28奈米12吋晶圓廠，今年四月已動工，預計2024年投產，顯示出此議題在網路上討論度相當高，而庫克這次親訪索尼集團熊本廠，其中包括台積電正在建設的工廠 業界也推測這將加深三方合作關係。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月14日至2022年12月13日。