在日投資超過千億美元！蘋果執行長庫克親訪台積電熊本廠 推特發文：很高興回到日本

CNN近日報導一則攸關台積電赴美設廠的討論,以「全球追捧台積電,台灣擔憂失去『矽盾』」(As the world courts TSMC, Taiwan worries about losing its ‘silicon shield’)為標題,文中訪問里昂證券研究部主管,其點出一項台灣致勝關鍵,認為是美國為何偷不走台積電的主要因素。

2022-12-15 09:48