三家業者共同採購大麥許可 公平會有條件同意延展

公平會表示，福懋油脂股份有限公司、福壽實業股份有限公司及統一企業股份有限公司等3家事業為共同採購合船進口大麥，前已申請聯合行為例外許可，經公平會附加負擔予以許可。本次因聯合行為例外許可期限將屆，因此福懋公司等3家業者委託台灣區大麥製品工業同業公會依公平交易法規定申請延展許可期限，經公平會第1629次委員會議同意許可延展5年，許可期限自112年1月1日至116年12月31日止。

公平會指出，飼料穀物已成為世界各國畜禽所需最重要的能量原料，而大麥為飼料穀物原料之一，但由於我國因地處亞熱帶，氣候並不適於大麥的生產，國內缺乏大面積種植，因此每年飼料用所需的大麥，幾乎全仰賴進口。故飼料業者為加強貿易效能，向公平會申請聯合行為例外許可。

公平會認為，大麥採行共同採購及合船進口方式輸入國內，可降低進口成本，分散風險，節省之採購成本，可回饋予下游飼料業者。另本次聯合行為參與業者進口量占我國大麥進口量比例與前次相比明顯減少，占飼料用量比例亦無更加集中，且國內尚有其他家事業進口大麥生產飼料等產品，本聯合行為對相關市場影響有限。此外，本聯合行為未限制參與者只能透過共同採購合船進口大麥，參與者仍有足夠誘因持續互相競爭。

公平會指出，共同採購合船進口大麥有益於整體經濟及公共利益，同意附加以下負擔許可延展期限：

一、申請人應將本聯合行為之執行情形，包括每船次各進口人之登記採購量、實際採購量、採購裝船期、裝貨港名稱、船抵裝貨港日期、自裝貨港開航日期、船抵我國港口日期、採購價格、各申請人每月進口量、銷售量、庫存量等資料，按季函報公平會。

二、申請人不得利用本許可從事其他聯合行為，或限制任一申請人自由決定其聯合採購進口之數量，或禁止任一申請人自行採購進口，或無正當理由，拒絕他事業加入本聯合採購。本聯合行為主體變動並應報經公平會備查。