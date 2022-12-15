快訊

影／「最美里長」陳紫渝理想型條件有3點…自曝討厭洗碗 網瘋搶：都我來

兵役延長綠營無共識 黨內有人盼賴清德「一槌定音」

租屋處縱火釀9死…李國輝4度判死 高院更三審逆轉改處無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「美國偷不走台積電」CNN報導點出台灣因為低薪所以致勝

聯合新聞網／ 綜合報導
CNN報導台積電赴美設廠一事，報導中有受訪者認為台灣工程師因為低薪但素質高，基於經濟考量因素，台灣的矽盾不用怕被美國「整碗捧去」。圖為美國總統拜登日前參加台積電美國廠上機典禮致詞情形。歐新社資料照
CNN報導台積電赴美設廠一事，報導中有受訪者認為台灣工程師因為低薪但素質高，基於經濟考量因素，台灣的矽盾不用怕被美國「整碗捧去」。圖為美國總統拜登日前參加台積電美國廠上機典禮致詞情形。歐新社資料照

CNN近日報導一則攸關台積電赴美設廠的討論，以「全球追捧台積電，台灣擔憂失去『矽盾』」(As the world courts TSMC, Taiwan worries about losing its ‘silicon shield’)為標題，文中訪問法商東方匯理銀行台灣分公司研究部門主管，其點出一項台灣致勝關鍵，認為是美國為何偷不走台積電的主要因素。

報導中提及，民眾黨立委邱臣遠質詢外交部長吳釗燮，擔心隨著台積電在全球受到追捧，台灣將會失敗，並質疑台灣是否與美國達成秘密協議。

法商東方匯理銀行台灣分公司研究部門主管(CL Securities Taiwan)駐台北的研究主管派翠克‧陳 (Patrick Chen)則說，台灣人普遍會擔心台積電，擔憂這對台灣造成的影響，這與美國製造業在70、80 年代從美國本土轉移到國外，之後造成就業機會流失、城市破產很類似。

但派翠克接著說，他認為台積電最先進的晶片技術仍會留在台灣製造，因為台灣工程師低薪，但素質卻很高，「這在經濟上是有道理的」，且若最先進的製程想外移，經濟部在審核時也不會批准。

報導也訪問了晶圓研究機構Tech Insights的副主席哈奇森（G. Dan Hutcheson），他相信，台積電會將最先進的開發團隊留在台灣，並說：「一旦你有了一個從事開發工作的團隊，他們就會緊密合作，並不想破壞它，因為這不是件容易的事」。

PTT網友見文紛紛發表想法，認為標題此時此刻應改為「台積電是世界的矽盾」，仍舊認為台積電赴美設廠，猶如把「盾牌移去保險箱」，如此一來，美國就不需要在兩岸開戰時提供協防，有人甚至認為，台積電一外移，「連門都沒有了，何來矽盾？」。

有人也抱持憂心的態度，認為台積電若是將研發分拆兩地，結果只會造成尖端精英在兩邊奔忙，「分心下領先優勢就容易被追上」，對台積電整體產業發展實非益事。但有人選擇拭目以待，「想說什麼但還是算了，反正幾年後就可以驗證」，不少台灣網友仍對台積電「根留台灣」抱持樂觀的想法，有人認為，「亞歷桑那量產3奈米時，應該是台灣量產1.5～2奈米之時」。

台積電 CNN 低薪 工程師

延伸閱讀

全球化已死？台積電赴美設廠，政治干預廠商營運決策日漸增加

拜登出席台積電美國典禮 隻字未提「台灣」⋯背後有什麼警訊？

立委憂台積電赴美設廠有不利影響 龔明鑫：影響很小

台積電除息 台股蒸發22.98點、單周1萬3,924人進場押寶

相關新聞

「美國偷不走台積電」CNN報導點出台灣因為低薪所以致勝

CNN近日報導一則攸關台積電赴美設廠的討論，以「全球追捧台積電，台灣擔憂失去『矽盾』」(As the world courts TSMC, Taiwan worries about losing its ‘silicon shield’)為標題，文中訪問里昂證券研究部主管，其點出一項台灣致勝關鍵，認為是美國為何偷不走台積電的主要因素。

赴美設廠裝機典禮風光結束然後呢？三大重點看台積未來

12月6日，美國亞利桑那州北鳳凰城台積晶圓廠Fab 21，成為沙漠上耀眼的明星。全球科技產值破兆美元的科技大老齊聚，美國總統拜登遠從東岸飛來與會，將其視為美國製造的指標案例。盛宴背後，三大觀察點透露台積的能耐與新挑戰。

美光：全球最先進232層NAND技術已出貨 效能超越競業

美光科技（MU）今宣布， 2550 NVMe SSD 已正式向全球 PC OEM 客戶出貨，主要應用於主流筆記型電腦和桌...

機器狗保全、MR眼鏡管工廠 直擊英業達5G Lab

一台Unitree機器狗在大門前就如真狗甩了一下身體，開始前進偵察，這是英業達5G Next Lab的入口，透過旗下人工...

三家業者共同採購大麥許可 公平會有條件同意延展

公平會表示，福懋油脂股份有限公司、福壽實業股份有限公司及統一企業股份有限公司等3家事業為共同採購合船進口大麥，前已申請聯...

台哥大跨足保健食品版圖，公平會不禁止，卻因這件事被開罰

公平交易委員會委員會議決議，台灣大哥大公司透過大富媒體科技股份有限公司及富邦媒體科技股份有限公司投資新設富美康健股份有限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。