「美國偷不走台積電」CNN報導點出台灣因為低薪所以致勝

CNN近日報導一則攸關台積電赴美設廠的討論，以「全球追捧台積電，台灣擔憂失去『矽盾』」(As the world courts TSMC, Taiwan worries about losing its ‘silicon shield’)為標題，文中訪問法商東方匯理銀行台灣分公司研究部門主管，其點出一項台灣致勝關鍵，認為是美國為何偷不走台積電的主要因素。

報導中提及，民眾黨立委邱臣遠質詢外交部長吳釗燮，擔心隨著台積電在全球受到追捧，台灣將會失敗，並質疑台灣是否與美國達成秘密協議。

法商東方匯理銀行台灣分公司研究部門主管(CL Securities Taiwan)駐台北的研究主管派翠克‧陳 (Patrick Chen)則說，台灣人普遍會擔心台積電，擔憂這對台灣造成的影響，這與美國製造業在70、80 年代從美國本土轉移到國外，之後造成就業機會流失、城市破產很類似。

但派翠克接著說，他認為台積電最先進的晶片技術仍會留在台灣製造，因為台灣工程師低薪，但素質卻很高，「這在經濟上是有道理的」，且若最先進的製程想外移，經濟部在審核時也不會批准。

報導也訪問了晶圓研究機構Tech Insights的副主席哈奇森（G. Dan Hutcheson），他相信，台積電會將最先進的開發團隊留在台灣，並說：「一旦你有了一個從事開發工作的團隊，他們就會緊密合作，並不想破壞它，因為這不是件容易的事」。

PTT網友見文紛紛發表想法，認為標題此時此刻應改為「台積電是世界的矽盾」，仍舊認為台積電赴美設廠，猶如把「盾牌移去保險箱」，如此一來，美國就不需要在兩岸開戰時提供協防，有人甚至認為，台積電一外移，「連門都沒有了，何來矽盾？」。

有人也抱持憂心的態度，認為台積電若是將研發分拆兩地，結果只會造成尖端精英在兩邊奔忙，「分心下領先優勢就容易被追上」，對台積電整體產業發展實非益事。但有人選擇拭目以待，「想說什麼但還是算了，反正幾年後就可以驗證」，不少台灣網友仍對台積電「根留台灣」抱持樂觀的想法，有人認為，「亞歷桑那量產3奈米時，應該是台灣量產1.5～2奈米之時」。