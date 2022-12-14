譁裕處分投資事業PBT 處分損失9,830萬元

天線廠譁裕公司（3419）董事會14日通過出售按權益法認列的投資事業Pro Brand Technology, Inc.（PBT公司）股權，預計處分損失約9,830萬元。

譁裕表示，與聖馬丁國際控股於2014年合資設立PBT公司，藉以整合上下游LNB製造與銷售能力，強化競爭優勢，譁裕並預期以此切入新市場及其他區域之電信運營商領域，拓展基地台天線事業。

不過因合資效益不如預期發酵，譁裕表示，考量未來整體營運規劃，且在通訊領域市場進行策略布局，將營運重心聚焦於譁裕集團核心事業，因此譁裕董事會通過以每股美金0.32元、交易總價金約為552.4萬美元出售所持PBT公司股權，並同步使集團投資架構單純化。

根據譁裕公告，有關交易價格決定之參考依據係參考專業估價者出具之估價報告，交付或付款條件將依據買賣合約條件辦理，預計處分損失約新台幣9,830.7萬元，實際數仍需以會計師查核數為準。

譁裕今年第2季受惠業外收益，稅後純益1,958.3萬元，每股稅後純益0.16元，較去年同期每股稅後淨損0.01元，有轉虧為盈表現，終止連續五個季度虧損紀錄，但累計上半年每股稅後淨損0.06元，今年第3季稅後純益0.72億元，每股稅後純益0.6元，累計前三季稅後純益0.65億元，每股稅後純益0.54元。法人表示，業外損失影響今年獲利表現。