立委質詢台積電赴美設廠 龔明鑫強調最重要的會留台灣
今立院委員會聯席審查前瞻特別預算，國民黨立委林德福質詢，台積電在美國設廠是否影響台灣半導體產業發展？國發會主委龔明鑫強調，最先進製程、研究、技術和最重要的就業、賺錢都會留在台灣。
林德福關注台積電赴美投資設廠，請教龔明鑫看法，龔指最先進和重要技術都會根留台灣，可能美國廠開始興建三奈米時，台灣已進入量產階段，認為台積電在美設廠對台「影響不大」。
林德福問，到底誰在保護台積電重要技術？龔明鑫說，台積電有強大團隊保護重要技術，指1奈米計畫的投資會在台灣。林問龔，為何怕大陸挖角卻不怕美國動歪心思？龔回應，整個半導體發展是一個生態系，除了製程上的技術領先之外，材料和設備等也都要合作才有辦法發展，台灣在材料、設備方面本來就和美國有合作關係。
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