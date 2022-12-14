立委質詢台積電赴美設廠 龔明鑫強調最重要的會留台灣

今立院委員會聯席審查前瞻特別預算，國民黨立委林德福質詢，台積電在美國設廠是否影響台灣半導體產業發展？國發會主委龔明鑫強調，最先進製程、研究、技術和最重要的就業、賺錢都會留在台灣。

林德福關注台積電赴美投資設廠，請教龔明鑫看法，龔指最先進和重要技術都會根留台灣，可能美國廠開始興建三奈米時，台灣已進入量產階段，認為台積電在美設廠對台「影響不大」。