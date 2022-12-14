落實永續減排 鴻海總部接駁巴士MODEL T上路

鴻海（2317）積極落實淨零減排的永續理念，本（12）月起，新北市土城總部地區周邊廠區間，大型接駁巴士將全面電動化。今（14）日在新北土城總部大門舉行交車儀式，由鴻華先進科技李秉彥總經理將電巴方向盤，正式交付予鴻海台北總務處梁立信處長，鴻海科技集團黃秋蓮總財務長參與見證，並且親自坐上駕駛座啟動電巴，宣示MODEL T電動巴士投入接駁。

本月起，第一階段兩台MODEL T電動巴士正式投入，提供鴻海員工的接駁服務，行駛路線包括員工上下班時間，頂埔及永寧捷運站接駁服務；日常上班時間的環廠接駁。未來土城廠區將透過電動巴士，串連接駁虎躍總部、頂埔廠、民生廠、中山廠、中山二廠等地，並視需求提供內湖廠、南崁廠專案接送服務。

MODEL T甫獲得日本設計促進協會（JDP）優良設計獎 （Good Design Award），評審團指出，這是一輛簡單而漂亮的電動巴士，擁有完善的車身設計、安全性、舒適度，且具備使用者導向的訊息傳遞。

行駛於土城的鴻海接駁巴士，採用客製化車身外觀彩繪，簡潔的設計風格隱含綠能主題，在藍綠色的漸層曲線，揉入藍色海洋與綠色大地意象，當電巴行駛時，就可在道路上看到漸層曲線優美地飄動。客製化的LED燈飾設計，搭配萬物連網線條元素，鴻海商標企業識別結合，讓人一眼就可以認出，也象徵鴻海集團在ESG領域中，對綠能、永續、環境保護的努力，未來民眾也可以經常在路上看到它們美麗的身影。

推動節能減排，並積極擴展符合ESG趨勢的電動車商機，是鴻海集團3+3策略中最為重要的一環。Model T是鴻海電動車家族中，首部商轉量產的電動車，今年開始在高雄、台南、台東、金門等地實際投入營運營運。尤其在上個月於印尼舉行的G20高峰會期間，擔任了參與貴賓接駁的重要功能，大大提高國際能見度。

除了電巴接駁外，鴻海也同步於廠區內設置電動巴士充電樁等相關周邊配套措施，從虎躍總部開始，未來包括雙北地區、桃園、新竹等地，每個鴻海廠區都會裝設電動充電樁，滿足駕駛電動車通勤的同仁需求。也希望藉此，鼓勵同仁多多選擇綠色環保的通勤方式，從日常生活做起，達到節能減排的目標。