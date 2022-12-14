拜登出席台積電美國典禮 隻字未提「台灣」⋯背後有什麼警訊？

摘要 1.台積電6日在美國亞利桑納州舉行移機典禮，總統拜登親臨致詞，他感謝台積電、感謝張忠謀，卻未提及「台灣」。 2.美國要成功不能沒有台灣。台積電成功赴美不只是美國招商成功，台灣也有很大的助力，台灣應有權利換一些東西才對。

台積電6日在美國亞利桑納州舉行移機典禮，總統拜登親臨致詞，歡天喜地將其視為個人重大政績，宣稱「美國製造回來了」。

張忠謀站在一大面美國國旗和寫著「美國製造的未來」(A Future Made in America)，巨大布條下致詞，為台積電赴美建廠背書。但他說：「在全球地緣格局變化下，全球化幾乎死了，自由貿易也快死了，很多人仍然希望這些繼續回來，但我認為他們不會回來」。

大部分新聞只著重報導拜登和張忠謀，但自由時報評論，提到拜登感謝台積電每個人，尤其是創辦人張忠謀，但很可惜沒有提到台灣，「難道不會讓美國最堅定盟友、台灣感到失落嗎」？

該評論指出，美國主導的CHIP4聯盟，韓國表示疑慮，台灣卻未說不。台積電和台灣如此挺美，拜登政府應該更堅定、更大聲的挺台。

這就講到重點了，拜登認為台積電赴美，是美國政府招商成功，不願意突顯台灣。拜登上月和習近平會面，表明美國無意圍堵中國，也不會支持「兩個中國」或「一中一台」，比「不支持台獨」立場更升一級，雙方表面上達成共識。但拜登是兩手策略，暗地裡積極制裁中國，又把台灣晶片作為對抗中國的武器。

台積電赴美，美國既有面子又有裡子，台灣雖不能說賠了夫人又折兵，但並沒有拿到什麼好處。半導體分析師楊應超表示，「我有點擔心了」，他說如果是被逼著做這些決定，那台灣換到了什麼？能不能換一些我們更需要的東西？現在還看不到換了什麼。

如果我是政府高級官員，可能會覺得很氣餒。台灣去美國應有交換籌碼，如果美國要成功不能沒有台灣，那台灣應有權利換一些東西。比如，要求美國負擔美籍員工訓練費用，提供產學合作配套，等達到一定水準再啟動。

回頭來看台積電自己的「全球化」。我在上一篇文章中提到，台積電是在台灣數一數二國際化的公司，與全球最頂尖的企業打交道，但台積電成為一個「全球化公司」，還有一些路要走。

台積電是全球晶圓代工龍頭，但它的成功是用很多代價換來的。首先台灣半導體人才CP值高，壓力大、工時長，待遇在台灣雖然很好，但和全球比仍相差一大截，又便宜又好是台灣勝出的關鍵之一，但全世界各地的工作習慣和成本結構是不同的，難以複製這個條件。

其次，台積電剛赴美，目前是「海外設廠、台灣人才」階段。台積電最強夥伴、荷蘭半導體龍頭艾司摩爾在台灣，總經理已是台灣人。未來台積電能否做到海外管理，員工和經理人都以外籍佔大宗，是另一邁向真正全球化的修煉。

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