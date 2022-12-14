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英業達卓桐華：明年營運有望維持成長態勢

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
英業達今日舉行5G Next Lab開幕儀式。記者馬瑞璿／攝影
英業達今日舉行5G Next Lab開幕儀式。記者馬瑞璿／攝影

英業達今日舉行5G Next Lab開幕儀式，董事長卓桐華指出，雖然美中貿易戰、俄烏戰爭、新冠肺炎疫情都對市場帶來了不確定因素，不過，英業達伺服器業務持續成長、筆記型電腦業務也將迎來新客戶，明年有望維持成長態勢。

新冠肺炎疫情期間，人人都要在家上班、上課，帶動個人電腦（PC）、筆記型電腦（NB）產品銷售走升，但今年以來，隨著疫情紅利結束，PC、NB產業也開始面臨庫存水位高漲、銷售逆風等問題。

卓桐華指出，英業達主要業務是伺服器、商用筆電，而非消費性電子，所受影響有限；即便過去兩年受到疫情干擾，但整體業務並未減少、且還在成長，預料明年還能維持成長態勢。

綜觀整體產業態勢，卓桐華表示，產業仍在進行庫存調整，可能一路調整至明年上半年，預料明年下半年市況回溫機率較大。

英業達今日與英特爾、微軟共同舉辦5G Next Lab 開幕儀式，活動以「5G 串聯新世代，AI 驅動大未來」為題，展示與AI整合的5G連接解決方案，以演繹次世代產業創新。

英業達策略長葉力誠表示，在英特爾、微軟的大力支持下，「英業達和我們的合作夥伴有絕佳機會進入5G公用網路和專用網路市場，期許未來能成為領導廠商。」

英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示，5G的成功取決於廣泛的生態系統，英特爾身為開放式生態系倡議者，多年來與產業領導廠商合作定義5G解決方案、開源軟體和基於標準的技術，英特爾很高興與英業達合作，相信雙方攜手推出的5G Next Lab將在台灣的數位轉型中扮演重要角色。

台灣微軟總經理卞志祥表示，英業達與微軟結合5G、IoT和AI的力量，為全球企業提供創新服務，加速推動邁向工業 4.0 轉型，英業達致力於將其視野擴展到5G專用網絡、雲端計算、智慧裝置和物聯網，微軟將藉由Azure為5G Next Lab提供支援，期待能幫助更多企業和產業取得更多成就。

5G Next Lab旨在為英業達的生態系合作夥伴提供一個工作空間，以進行端到端的產業解決方案整合，英業達在自家工廠採用了這些解決方案，經過驗證，已帶來非常好的投資報酬率。

5G 英業達 微軟

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