聯發科技與Arm台灣 攜手投入科技扎根教育

IC設計大廠聯發科（2454）今（14）日表示，長期推動科技人才培育，日前響應供應鏈夥伴Arm台灣的志工活動，攜手至偏鄉小學舉辦科技教育體驗課程，數位發展部政務次長闕河鳴並共襄盛舉，共同以行動關注並支持資通科技教育的扎根工作，將科技及未來趨勢深入教育的更前沿，培養孩子駕馭科技的實力。

為推動科技教育基礎工程，聯發科技教育基金會自2017年起推動程式教育師資扎根計畫、致力於多方公私協力，與縣市教育局處、科技教師社群、活躍創客等串連合作，將機電控制程式、物聯網、 AI等技術透過「STEM造課師」等計畫深入全國逾60所學校，藉由獎助、培力與陪伴，彙集科技教育圈第一線改變的動能，為超過五千名學生提供學習新興科技的機會。

為持續開創新的公益夥伴模式，聯發科技響應供應鏈夥伴矽智財領導公司Arm台灣主辦的科技教育公益活動，鎖定特殊偏遠或科技資源稀缺的非山非市學校，號召員工舉辦科技課程營隊。奠基於雙方既有的商業合作經驗，兩家公司延伸回饋社會的相同理念，聯手開展科技人才的教育公益合作，期望發揮「1加1大於2」的力量，陪伴台灣的科技教育深耕茁壯。

積極響應本次計畫，聯發科技教育基金會董事張垂弘表示，人才是科技業的基礎，聯發科技長期扎根人才培育，本次與供應鏈夥伴Arm攜手，共享半導體業重視人才前端工程的價值，透過雙方共同的科技專業與回饋社會理念，一起讓公益影響力加倍。

本次「Code4Fun 2Gether」科技教育公益活動的主辦單位Arm台灣總裁曾志光表示， Arm 做為全球科技運算的領航者，已連續三年在台灣進行偏鄉科技教育推廣，結合 Arm 台灣的志工同仁，並提供教學材料與課程，為學童啟發科技探索的興趣；很高興本次能邀請聯發科技加入，為深耕科技教育一起努力。

一同出席活動，關注資通領域向下扎根的數位發展部政務次長闕河鳴，引用其亞洲・矽谷計畫人資長的經驗，強調人才培育的重要性，他說，數位能力就像是馬達，是國家發展的加速器，做好下一代的資通教育，正是國家數位轉型最好的投資。欣見科技業領頭羊在此議題合作，也期盼未來能有更多業界公司一同加入教育公益的行列。

透過事前的準備訓練，聯發科技及Arm台灣的志工日前一同啟程前往宜蘭縣澳花國小、大洲國小及七賢國小，為三校共約九十名師生帶來精彩的科技體驗。經由開發板與穿戴裝置的配對，以及自走車、遙控飛機、仿生獸的展示，讓同學們在遊戲中了解程式運算邏輯，更進一步觸發科技能解決周遭生活問題的想像。也在聯發科技與Arm台灣志工的生動介紹下，初步了解半導體產業與自身生活的關聯，了解科技能帶來的廣大影響力。

在歷時四天、三校的課程馬拉松中，可以觀察到科技學習的興趣是可以被啟發的，在志工大哥哥、大姊姊們親切的帶領下，迅速有效地拉近孩子們與「程式」的距離，打開對「科技」的想像。展望未來，聯發科技教育基金會將持續透過STEM造課師等長期計畫，在全國灑下科技種子，幫助孩子們將興趣轉化為系統性的課程學習，為下一代培養關鍵的科技解決問題能力。