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一張照片看美國總統拜登49年前結緣 張淑芬這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。圖/張淑芬提供
台積電慈善基金會董事長張淑芬過往49年前曾在美國總統拜登早期競選參議員時的團隊幫忙。圖/張淑芬提供

美國總統拜登日前出席台積電（2330）美國亞歷桑納州新廠移機典禮公開談到欠台積電太多特別是張忠謀夫人張淑芬是他49年前首次角逐參議員的競選團隊成員，對此議題，張淑芬今日以台積電慈善基金會董事長身分出席公益記者會幽默指出，「沒想到我幫助一個人變成一個總統」。她也直言，從年輕就熱愛幫助人是她的個性，她希望更多企業一起共襄盛舉來幫助偏鄉的小朋友找到人生方向，讓社會形成善的循環。

張淑芬今日在公益記者會也提到，呼籲更多企業一起加入強化偏鄉技職培力，同時媒體追問和美國總統拜登當年結緣議題。

張淑芬指出，沒想到拜登會在公開場合談到這件事，嚇一跳，她過去是曾在拜登第一屆作參議員的時候就在小團隊裡面幫忙，但「沒想到我幫助的一個人變成一個總統」。

台積電 拜登 張淑芬

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