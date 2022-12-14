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清大超簡方法榮登國際期刊 選檯燈只需檢視流明及色溫二數值

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
清大教授周卓煇撰寫《護眼，從用對光開始》一書，登上暢銷排行榜冠軍，14日進一步揭露觀察二數值挑檯燈方法。記者李珣瑛／攝影
清大教授周卓煇撰寫《護眼，從用對光開始》一書，登上暢銷排行榜冠軍，14日進一步揭露觀察二數值挑檯燈方法。記者李珣瑛／攝影

清華大學教授周卓煇今（14）日表示，選擇護眼的檯燈只要觀察二個數值，分別是輸出流明（lm）及色溫（K），並對照其實驗室發表於國際期刊的對照表，就可以立即判別：你用的檯燈，可以讓你辦公多久；孩子的檯燈，可以讓他看書多久？ 同時，若是選購檯燈時，只標示瓦數、公率（lm），及色溫（K）時 ，只要將檯燈的功效與瓦數相乘，即可得出輸出流明。

周卓煇指出，這項判別方法，有兩個重大關鍵資訊。第一，它可以告訴你，你現有的檯燈，可以讓你辦公或是看書多久，在這個允許的時間內辦公或看書，就可以避免光照視網膜炎的發生。

第二，它可以幫助你，選擇實用而護眼的檯燈；周卓煇指出，由於白光檯燈，可以讓人看書的時間，往往太短，譬如，遠遠小於30分鐘，而顯得不實用；根據這個方法，你就可以找到，可以安全觀看一個小時、兩個小時，甚至8個小時的檯燈。

為什麼要發明這個方法？周卓煇說明，有很多人想要知道，他們孩子的檯燈，究竟可以看書多久而不傷眼？雖然，實驗室有藍害量化光譜儀，可以實際量測；但是，很少人可以來到我們清大的實驗室，進行實測。

發明這個方法，並將它公諸於世，這樣一來，全球的家長，就可以自己判斷，如何正確的幫他們的孩子，選擇「護眼」的檯燈，或是了解，適當、允許的看書時間。他希望，這會是快速幫助全球，特別是台灣孩童，保護眼睛的有效方法。

他說，這個方法簡單到只有兩個動作；第一個是看你的檯燈規格，第二個是查表（如附表）。

舉例來說，孩子的檯燈是亮白光，有400流明（lm）的光通量，以及，5,000K的色溫，那麼，這個檯燈，可以允許他看書12分鐘。如果是亮燭光，有400流明的光通量，1,800K的色溫，那麼，這個檯燈，可以允許他看書380分鐘。

這個簡易方法，英文原名是： An easy-to-apply method for determining permissible exposure limit of retina to light，中文翻譯為：一個測定視網膜可容許照光極限的簡易方法；日前，已獲審查核准，刊登在國際期刊Heliyon，它的原意是，太陽神照耀，期刊期望，太陽神將光，照在重要的研究上面；這期刊，似乎也特別符合刊載周教授的研究發現。

想知道孩子的檯燈可以看書多久的家長，可以按照這個方法來估算；若還不放心，可以將孩子的檯燈，帶到清華大學周卓煇教授的實驗室來，做實際的測量。

在使用這個方法時，若有任何的問題，可以跟周卓煇教授直接聯繫（jjou@mx.nthu.edu.tw／0932938168）；或是直接撥打實驗室的電話035742618。

論文連結：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022022150

清大教授周卓煇14日召開記者會與實驗室團隊合影。記者李珣瑛／攝影
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