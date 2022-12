清大超簡方法榮登國際期刊 選檯燈只需檢視流明及色溫二數值

清華大學教授周卓煇今(14)日表示,選擇護眼的檯燈只要觀察二個數值,分別是輸出流明(lm)及色溫(K),並對照其實驗室發表於國際期刊的對照表,就可以立即判別:你用的檯燈,可以讓你辦公多久;孩子的檯燈,可以讓他看書多久? 同時,若是選購檯燈時,只標示瓦數、公率(lm),及色溫(K)時 ,只要將檯燈的功效與瓦數相乘,即可得出輸出流明。

周卓煇指出,這項判別方法,有兩個重大關鍵資訊。第一,它可以告訴你,你現有的檯燈,可以讓你辦公或是看書多久,在這個允許的時間內辦公或看書,就可以避免光照視網膜炎的發生。

第二,它可以幫助你,選擇實用而護眼的檯燈;周卓煇指出,由於白光檯燈,可以讓人看書的時間,往往太短,譬如,遠遠小於30分鐘,而顯得不實用;根據這個方法,你就可以找到,可以安全觀看一個小時、兩個小時,甚至8個小時的檯燈。

為什麼要發明這個方法?周卓煇說明,有很多人想要知道,他們孩子的檯燈,究竟可以看書多久而不傷眼?雖然,實驗室有藍害量化光譜儀,可以實際量測;但是,很少人可以來到我們清大的實驗室,進行實測。

發明這個方法,並將它公諸於世,這樣一來,全球的家長,就可以自己判斷,如何正確的幫他們的孩子,選擇「護眼」的檯燈,或是了解,適當、允許的看書時間。他希望,這會是快速幫助全球,特別是台灣孩童,保護眼睛的有效方法。

他說,這個方法簡單到只有兩個動作;第一個是看你的檯燈規格,第二個是查表(如附表)。

舉例來說,孩子的檯燈是亮白光,有400流明(lm)的光通量,以及,5,000K的色溫,那麼,這個檯燈,可以允許他看書12分鐘。如果是亮燭光,有400流明的光通量,1,800K的色溫,那麼,這個檯燈,可以允許他看書380分鐘。

這個簡易方法,英文原名是: An easy-to-apply method for determining permissible exposure limit of retina to light,中文翻譯為:一個測定視網膜可容許照光極限的簡易方法;日前,已獲審查核准,刊登在國際期刊Heliyon,它的原意是,太陽神照耀,期刊期望,太陽神將光,照在重要的研究上面;這期刊,似乎也特別符合刊載周教授的研究發現。

想知道孩子的檯燈可以看書多久的家長,可以按照這個方法來估算;若還不放心,可以將孩子的檯燈,帶到清華大學周卓煇教授的實驗室來,做實際的測量。

在使用這個方法時,若有任何的問題,可以跟周卓煇教授直接聯繫(jjou@mx.nthu.edu.tw/0932938168);或是直接撥打實驗室的電話035742618。