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資策會MIC預測2023年台灣資通訊產業十大前景

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）今（14）日舉行《2023年臺灣資通訊產業前景》記者會，發布2023年十大趨勢。整體而言，淨零轉型、永續ESG與落實數位轉型的重要性將更為提升，此外，台灣資通訊與軟體產業，8吋SiC量產加速台灣第三類半導體發展、台灣電動車業者能見度提升、G速世代商機以及軟體定義需求熱度等四大亮點未來發展也都值得期待。

資策會針對2023年提出的十大趨勢中，包括淨零轉型浪潮蔓延至台灣中小型企業；台灣將啟動企業ESG永續報告練功潮；企業加速數位投資；8吋SiC量產加速台廠第三類半導體發展；台灣電動車業者全球能見度提升；去中化與G速世代商機有利台網通廠；軟體定義需求攀升；無縫化數據；及虛實共融的新型態數位體驗興起。

針對淨零轉型方面，資策會認為，台灣的中小型企業由於內部資源缺乏與未受監管規範，初期步調較慢，不過預期隨著2023年客戶要求轉強，勢必得尋求外部資源協助，投入淨零轉型，為配合國際品牌客戶2030年淨零碳排的中期目標需求，2023年台灣產業供應鏈將擴大產品碳足跡盤查，有二個主要做法：一，大廠以自身影響力傳遞經驗，導入共同管理工具、共享減碳策略；二，尋求管顧公司與法人協助供應商共同制定綠色轉型規劃。

永續發展也是淨零轉型的關鍵一環，將直接影響企業在全球的續存性與競爭力，ESG將影響未來企業投資決策，符合ESG標準的企業將更能吸引資金挹注。

資策會也提醒，2023年須留意資本額達20億元的上市櫃公司，應編制與申報「永續報告書」之外，歐盟2025年起將實施「企業永續報導指令」（CSRD），違反CSRD的企業將遭受罰款，資策會MIC副所長楊中傑表示，歐盟是台灣第五大貿易夥伴，有貿易往來的大型企業2023年度財務報告須及早因應，而台灣中小企業須開始鍛鍊ESG基本功，讓ESG成為公司成長與永續營運的標準配備。

而在化合物半導體方面，資策會則指出，國際大廠Wolfspeed、II-VI已啟動8吋SiC晶圓量產，將從四個面向影響台廠，一，台廠將跟進8吋SiC量產開發，有助於建立完整SiC供應鏈；二，帶動台廠8吋GaN-on-SiC晶圓開發；三，晶圓代工業者切入8吋SiC/GaN晶圓代工；四，加速高功率應用導入，當8吋SiC晶圓成本效益高於6吋SiC晶圓時，將有助於降低台廠取得SiC基板投入元件生產成本，提高SiC/GaN元件代工生產的競爭力。

晶圓代工 資策會 ESG

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