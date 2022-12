英業達董事長卓桐、葉國一次子英業達策略長葉力誠、英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧、台灣微軟總經理卞志祥、新漢董事長林茂昌與趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦等人一起出席 5G Next Lab 開幕儀式。活動以「5G 串聯新世代,AI 驅動大未來」為題,展示與AI整合之5G連接解決方案。英業達策略長葉力誠是首度公開亮相。 台灣微軟總經理卞志祥(左起)、英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧、英業達董事長卓桐華、數位產業署副署長林俊秀、微軟全球裝置事業群副總裁孫基康與英業達策略長葉力誠一起出席 5G Next Lab 開幕儀式。記者蘇健忠/攝影 英業達與英特爾和微軟共同舉辦5G Next Lab 開幕儀式。活動以「5G 串聯新世代,AI 驅動大未來」為題,展示與AI整合之5G連接解決方案,並於各種智慧場景之應用。記者蘇健忠/攝影 葉國一次子英業達策略長葉力誠(圖)首度公開亮相,上午出席5G Next Lab 開幕儀式。以「5G 串聯新世代,AI 驅動大未來」為題,展示與AI整合之5G連接解決方案。記者蘇健忠/攝影