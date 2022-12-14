巨大延票藏玄機？謝金河認為巨大克服難題應不是難事

巨大（9921）無預警展延貨款票期一事震驚市場，造成昨日股價重挫，財信傳媒董事長謝金河以「巨大看到什麼？」在臉書發文，認為巨大主動攤出問題，背後的玄機更值得探究，他同時強調，以巨大這3年累積的實力，要克服這個難題應該不是難事。

巨大昨日股價一度重挫至跌停，終場收在206元，跌幅8.04%，今（14）日早盤以207元開出，上漲1元，雖盤中一度翻黑至205元，但迅速再翻紅，一度拉升至213元，盤中漲幅２.91%。

謝金河最新臉書發文，以「巨大看到什麼？」為題，他表示，今年10月27日才歡度50大壽的巨大，在Covid-19疫情肆虐下，是最大的贏家；在疫情前的EPS至多是9元，但是在疫情中，2020年EPS 13.2元，2021年15.81元，今年前三季15.01元，這3年端出超乎想像的好成績，股價最高漲到376.5元。

謝金河說，巨大每年稅後純益達50億元以上，浄現金也高達132.18億元，在台灣績優公司中，可以排在前幾名。現在卻傳出無預警發信給供應鏈廠商，要求將貨款票期展延45天，令市場大感震驚。

謝金河認為，巨大在給供應商的信函中指出：隨著疫情逐漸散去，自行車市況像雪崩一般，這段話似乎暗示看到什麼大家沒有看到的；以巨大132億元現金，加上現金增資及可轉債募得的67.5億元，將近200億元的現金應付未來貨款應該不成問題，但巨大卻主動攤出問題，背後的玄機更值得探究。

謝金河表示，首先是巨大財報中，現金不少，但流動負債474.5億元，總負債579.16億元，自有資本率只有36.06%，在今年利率急升的環境下，壓力也跟著升高；首當其衝的是庫存水位的急遽升高，2020年底的庫存181.95億元，2021上升至308.72億元，到今年第3季拉升到374.95億元；美利達（9914）則從49.9到101.49億元，庫存增加和長短料有關，但最核心的可能是疫情解封的產業變化。

謝金河認為，今年景氣驟降，先前因為疫情大好的產業，從視訊會議的Zoom、到筆電、平板電腦、電視面板、再到半導體，其中，最波濤洶湧的是貨櫃運輸，最慘的是旅遊、航空、餐飲、飯店等行業，現在正好倒轉過來，飆升的貨櫃航運運價最慘已跌8成，很多IC設計業也很慘。

謝金河說，自行車產業在疫情中暴發，尤其歐美很多民眾以自行車代步，再加上電動自行車蔚為風潮，這3年自行車產業大好。現在供需倒轉，巨大算是反應快速，接下來是庫存的調整，以巨大這3年累積的實力，要克服這個難題應該不是難事。