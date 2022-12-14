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影／拜登公開場合提兩人認識49年 張淑芬：嚇一跳

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台積電慈善基金會今天召開公益記者會，董事長張淑芬親自說明基金會推動公益綠能的專案成果。記者杜建重／攝影
台積電慈善基金會今天召開公益記者會，董事長張淑芬親自說明基金會推動公益綠能的專案成果。記者杜建重／攝影

台積電慈善基金會今天召開公益記者會，董事長張淑芬親自出席，說明基金會推動公益綠能等專案的成果，同時也呼籲各界人才一同加入行善。

針對美國總統拜登日前出席台積電亞利桑那州廠移機典禮時，公開表示台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬曾在1972年替他助選，也是他第一次參選參議員競選團隊的一員。

張淑芬受訪時先開玩笑提醒大家：「要先寫我的慈善哦！」隨後對此表示「我嚇一跳」，對我來講，沒想到他會在國際性的場合，提到我跟他認識49年，在他還沒很有名的時候，就在他的團隊做事，但也從這裡可以看到，我從年輕就在幫助別人到現在，這是我的個性。

張淑芬還說，「意想不到的是，幫助的人能變成總統」。張淑芬表示，事前有接到訊息，知道拜登會私下見她和張忠謀，她開玩笑的說，沒想到幫助一個人會變成一個總統，「他拉著我的手、握著我的手」，「私下的拜登很和藹可親」。

針對拜登日前出席台積電亞利桑那州廠移機典禮時，公開表示張淑芬是他第一次參選參議員的競選團隊一員。張淑芬（中）受訪時對此表示「真的令她嚇一跳」。記者杜建重／攝影
針對拜登日前出席台積電亞利桑那州廠移機典禮時，公開表示張淑芬是他第一次參選參議員的競選團隊一員。張淑芬（中）受訪時對此表示「真的令她嚇一跳」。記者杜建重／攝影

台積電 張淑芬 拜登

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